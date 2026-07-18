La cultura minera reflejada en grafitis

Preparativos de la exposición ‘Del carbón al grafiti’ en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ubicado en Sabero (León)DL

Publicado por J.M. Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), abrió al público la tercera edición de la exposición «Del carbón al grafiti», una muestra que reúne el trabajo de ocho artistas grafiteros en torno al trabajo y la cultura minera. Las paredes del edificio de exposiciones temporales se han transformado en grandes murales donde los artistas han plasmado su idea del mundo minero. Se trata de un trabajo de carácter efímero, ya que solo podrá verse hasta finales del mes de octubre, momento en el que una nueva capa de pintura dará paso a otra exposición.

En esta tercera edición los artistas participantes, procedentes de León, Salamanca y Asturias son Asier Vera, Darío Franco, Jorge Merino, Manuel García, José Garrido, Antonio Prada, Raquel Moledo y Sara Macho. La muestra puede visitarse con entrada gratuita en el horario del museo.