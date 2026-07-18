El ILC abre una nueva edición de su certamen de poesía

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura acaba de publicar las bases de su XXVI Premio Bienal de Poesía Provincia de León, abierto a autores de obras de poesía escritas en español, originales e inéditas, sin haber sido publicadas ni total ni parcialmente por ningún procedimiento impreso o electrónico, ni haber sido premiadas en otro certamen literario, ni en la fecha de admisión al premio ni en el momento de proclamación del fallo.

En el sobre se escribirá: XXVI Bienal de Poesía Provincia de León 2026, el título de la obra y el seudónimo utilizado; dentro de este se incluirá otro sobre cerrado con los siguientes documentos: solicitud de participación, declaración responsable, breve currículum y una fotocopia del DNI o pasaporte.

El premio son 6.000 euros y la inclusión del texto ganador dentro «Provincia», colección creada por el poeta Antonio Gamoneda.