El ILC abre una nueva edición de su certamen de poesía
El Instituto Leonés de Cultura acaba de publicar las bases de su XXVI Premio Bienal de Poesía Provincia de León, abierto a autores de obras de poesía escritas en español, originales e inéditas, sin haber sido publicadas ni total ni parcialmente por ningún procedimiento impreso o electrónico, ni haber sido premiadas en otro certamen literario, ni en la fecha de admisión al premio ni en el momento de proclamación del fallo.
En el sobre se escribirá: XXVI Bienal de Poesía Provincia de León 2026, el título de la obra y el seudónimo utilizado; dentro de este se incluirá otro sobre cerrado con los siguientes documentos: solicitud de participación, declaración responsable, breve currículum y una fotocopia del DNI o pasaporte.
El premio son 6.000 euros y la inclusión del texto ganador dentro «Provincia», colección creada por el poeta Antonio Gamoneda.