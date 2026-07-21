La 'Aida' al aire libre más espectacular desembarca en León

Un instante durante la filmación de la obra en .el Teatro Greco de TaorminaDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las ruinas sicilianas y el volcán Etna como telón de fondo constituyen una de las producciones más espectaculares de Aida de Giuseppe Verdi. Esta ópera, filmada en el Teatro Greco de Taormina, llegará este jueves, 23 de julio, a 5 localidades de Castilla y León. Se podrá disfrutar en León, en cines Van Gogh. También se proyectará en 55 salas, repartidas en 47 localidades de España.

A diferencia de las producciones tradicionales en teatros cerrados, esta Aida aprovecha la arquitectura milenaria del teatro griego de Sicilia. Una experiencia cinematográfica única donde las cámaras captaron no solo la intensidad dramática de los solistas, sino también la imponente presencia del Monte Etna. Dirigida escénicamente por Enrico Castiglione, el director italiano ideó una producción pensada para el gran anfiteatro, convertido en parte esencial del espectáculo. Logra imágenes de enorme impacto visual, gracias a una puesta en escena espectacular mediante proyecciones sobre las ruinas, efectos visuales, y la apertura hacia el paisaje siciliano.

Elenco sólido verdiano

La representación reúne un reparto muy sólido integrado por cantantes identificados con el repertorio italiano tradicional: el tenor spinto Salvatore Licitra, como Radamès, en una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento, lo que aporta a la filmación un valor documental especial; la soprano belga-congoleña Isabelle Kabatu, en el papel de Aida; la mezzosoprano italiana Rossana Rinaldi, como Amneris; y uno de los grandes barítonos españoles, Juan Pons, en el papel de Amonasro. La dirección musical está a cargo del italiano Fabio Mastrangelo, con la Orchestra Nazionale dei Conservatori di Musica y el Coro Lirico Francesco Cilea.

Aida es, en esencia, una tragedia sobre el conflicto entre el amor, la lealtad y el deber. Aunque es famosa por sus escenas espectaculares -como la Marcha Triunfal-, el corazón de la obra es el drama de tres personajes atrapados entre sus sentimientos y las obligaciones que les impone el poder, la guerra y la patria.

Ópera como gran acontecimiento cinematográfico para este verano

La producción de 149 minutos, cantada en italiano, se enmarca dentro de la cuarta edición del festival óh!pera Summer. Una propuesta cultural y de ocio con formato Event Cinema que permite vivir producciones de ópera filmadas en teatros al aire libre desde salas de cine. La distribuidora Versión Digital es la organizadora de esta propuesta para cines de España.

Tras Tosca, el título que abrió el festival, y ahora, Aida, será el turno para Otello, el 6 de agosto desde el Festival de Salzburgo; Andrea Chénier, el 20 de agosto desde el Festival de Bregenz; Carmen, el 3 de septiembre desde St. Margarethen; y Nabucco, el 17 de septiembre desde el Festival Arena di Verona. Una apuesta por una manera diferente de vivir la ópera: más accesible, cercana y espectacular, sin renunciar a la calidad artística de los grandes festivales internacionales.