La creación artística leonesa gana con las novedades del Bono Cultural Joven

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha presentado este martes la nueva convocatoria del Bono Cultural Joven 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura que permitirá a cerca de 4.000 jóvenes de la provincia nacidos en 2008 acceder a una ayuda directa de 400 euros para disfrutar de productos, servicios y actividades culturales.

Durante la presentación, Alaiz Moretón quiso destacar la consolidación de este programa como una de las principales políticas públicas de apoyo a la juventud y a la cultura. «El Bono Cultural Joven acerca la cultura a quienes cumplen 18 años y, al mismo tiempo, contribuye a fortalecer un sector que genera empleo, creatividad y riqueza en nuestro país", señaló.

El subdelegado ha recordado que 4.009 jóvenes leoneses fueron beneficiarios de esta ayuda en la edición anterior, una cifra que sitúa a León entre las provincias de Castilla y León con mayor implantación del programa y que demuestra el interés de la juventud leonesa por la cultura. De esta forma también incidió en que la ayuda es para que la cultura crezca a nivel regional y, por ende, también lo haga a nivel nacional.

El plazo para solicitar el Bono Cultural Joven permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre y podrá realizarse de forma telemática a través de la web oficial del programa mediante alguno de los sistemas de identificación digital habilitados, como Cl@ve o el Certificado Digital. Hay que tener en cuenta que, las adquisiciones que hagan los jóvenes con esta ayuda, deberá justificarse una vez finalice el año para cumplir con lo que se pide desde el Ministerio de Cultura.

Una nueva modalidad

La principal novedad de la convocatoria de 2026 es la incorporación de una nueva modalidad de uso del Bono Cultural Joven. Además del modelo tradicional, que permite distribuir los 400 euros entre artes escénicas y audiovisuales, productos culturales físicos y contenidos digitales, los beneficiarios podrán optar por destinar la totalidad de la ayuda a cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o materiales para la creación artística. "Queremos que los jóvenes no solo disfruten de la cultura como espectadores, sino que también puedan desarrollarla como creadores. Esta nueva modalidad amplía las posibilidades del programa y responde a las inquietudes de muchos jóvenes que desean formarse o iniciarse en disciplinas artísticas", explicó el subdelegado.

Desde su puesta en marcha en 2022, el Bono Cultural Joven se ha consolidado como una de las iniciativas con mayor acogida entre la población joven. En sus cuatro primeras ediciones, más de 1,3 millones de jóvenes se han beneficiado del programa en toda España y, solo en la convocatoria de 2025, se registraron 366.443 solicitudes, un 8 % más que el año anterior. Esto, comentan, demuestra el éxito de la iniciativa.

La ayuda consiste en una tarjeta prepago de 400 euros que puede utilizarse durante un año en establecimientos y entidades culturales adheridos al programa, entre ellos librerías, cines, teatros, museos, salas de conciertos y otros espacios culturales de toda España. Además, el Ministerio de Cultura ha reforzado esta edición las medidas para facilitar el acceso al Bono Cultural Joven a los colectivos más vulnerables mediante la colaboración con entidades del tercer sector, con el objetivo de que ningún joven quede excluido por falta de información o dificultades administrativas.

Llamamiento

Durante su intervención, Héctor Alaiz Moretón animó a todos los jóvenes de la provincia que cumplen 18 años este año a solicitar esta ayuda. "Animo a todos los jóvenes leoneses que cumplen la mayoría de edad a aprovechar esta oportunidad. El Bono Cultural Joven es una inversión en su formación, en su creatividad y en su futuro. También quiero pedir la colaboración de las familias, los centros educativos, los ayuntamientos y las asociaciones juveniles para que esta convocatoria llegue al mayor número posible de beneficiarios." El subdelegado concluyó recordando que León cuenta con una amplia oferta cultural y con numerosos establecimientos adheridos al programa, por lo que el Bono Cultural Joven constituye «una magnífica oportunidad para descubrir, disfrutar y, desde este año, también crear cultura».

Año tras año, el número de jóvenes que solicitan esta ayuda es mayor. Este es el indicador más relevante para el Gobierno