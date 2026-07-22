Astorga pone fin al cine de julio

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La programación cinematográfica del mes de julio llega a su fin este miércoles, 22 de julio, con una de las obras maestras más influyentes de la historia del séptimo arte. El ciclo 'Luz de Cine' despedirá su cartelera estival con la proyección de La diligencia (Stagecoach, 1939), la emblemática película dirigida por John Ford, en una cita imprescindible para los amantes del cine clásico que tendrá lugar a las 20:30 horas.

Rodada en un espectacular blanco y negro y ambientada en los imponentes paisajes de Monument Valley, en la frontera entre Utah y Arizona, la película marcó un antes y un después en la evolución del wéstern. Con este título, John Ford revolucionó un género que comenzaba a mostrar síntomas de agotamiento, dotándolo de una profundidad narrativa y psicológica inédita hasta entonces.

La historia sigue el peligroso viaje de una diligencia rumbo a Nuevo México, un trayecto que reúne en su interior a un variado grupo de pasajeros que representa una auténtica radiografía de la sociedad de la época. Un conductor, un alguacil, un falso reverendo, un médico alcohólico, la esposa embarazada de un capitán de caballería, un jugador profesional, un banquero, una prostituta y un misterioso pistolero fugado de la cárcel compartirán camino mientras afrontan las amenazas del desierto y el constante peligro de un ataque de los apaches chiricahuas liderados por Gerónimo.

Más allá de la acción y la tensión propias del viaje, la película ofrece un brillante retrato de las relaciones humanas, los prejuicios sociales y la hipocresía de una sociedad en la que las apariencias resultan engañosas. Basada en el relato corto La caravana hacia Lordsburg, la cinta combina aventura, romance y drama.