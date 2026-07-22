‘Flow’, la película de animación ganadora del Oscar, protagoniza este jueves el cine de verano al aire libre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ciclo ‘Cine de verano’ hace un hueco al cine de animación con la proyección de la película ‘Flow’, un mundo que salvar’ (2024) en la gran pantalla instalada en el paseo de Quintanilla de la ciudad de León, el jueves 23 de julio a las 22:30 horas. Es la tercera proyección de esta iniciativa enmarcada en el Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León

‘Flow’ es una producción letona de aminación subtitulada y dirigida al público familiar. Narra las peripecias de un gato en un mundo en el que tras una gran inundación parece que han desaparecido los humanos. Deberá aprender a superar su miedo al agua y a convivir con otros animales, superando las diferencias, y a adaptarse a una nueva realidad.

Esta laureada película recibió el Oscar al mejor largometraje de animación en la edición de 2025, en el que también fue nominada a mejor película internacional. También recibió el premio al mejor filme de animación en la 82 edición de los Globos de Oro (películas de 2024), en los 50 Premios César de Francia y los 37 Premios de Cine Europeo EFA, entre otros galardones.

El programa de ‘Cine de verano’ continuará el 30 de julio con ‘El viejo Roble’, el 6 de agosto con ‘La juventud’ y el 13 de agosto con ‘Cinco lobitos’.