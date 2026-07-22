Laura Tabarés, la artista becada por el ILC y la Fundación Cerezales, proyecta este viernes su audiovisual ‘Montañas raras’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) y el Instituto Leonés de Cultura (ILC) han organizado para este viernes 24 de julio, a las 19.00 horas en el auditorio de la primera de las instituciones citadas, el estreno del audiovisual ‘Montañas raras’, desarrollado por la artista Laura Tabarés durante el programa de investigación ‘Nudo/ Knot’ correspondiente al pasado año 2025.

El proyecto llevado a cabo por la creadora leonesa se ha centrado en dos eventos de notable relevancia en nuestra provincia durante los años setenta del siglo XX. Uno de ellos, la prospección de tierras raras por parte de una empresa contratada por el Instituto Geológico y Minero de España que concluyó que en la zona montañosa enmarcada por el valle de Ancares, Fabero, la cuenca de Vega de Espinareda con el Pico del Rey y la localidad de Noceda existen diferentes concentraciones de monacita gris (mineral que contiene tierras raras). El otro evento es el hallazgo, por parte de una alumna de la maestra ecologista y escritora berciana Felisa Rodríguez, de una pieza arqueológica excepcional: un ídolo de casi 3.000 años vinculado a un corón (castro de actividad minera) que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Además, la investigación plantea expandir la mirada a través de la poesía especulativa que cultivó en su día Felisa Rodríguez, maestra del entorno de Fabero.

Durante los ocho meses de residencia, el estudio ha permitido a Laura Tabarés no solo investigar diferentes archivos y mapear los hitos de este proceso en torno a la minería sino también recoger diversos materiales relacionados con las leyendas y la arqueología. En el proceso, Tabarés ha realizado trabajo de campo en lugares como el valle de Ancares y Fabero, con su Gran Corta y su Aula Paleobotánica. El proyecto también le ha llevado a interactuar con personas relacionadas con el entorno, la memoria del territorio y la evolución en el tiempo de los espacios. De este modo, ‘Montañas raras’ se construye a través de recorridos colaborativos y de espacios de creación colectiva.

Todo ello ha sido registrado y convertido en una ficción audiovisual que se estrenará este viernes 24 de julio, a las 19.00 horas, en el auditorio de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Cerezales del Condado), y que recorre tanto la investigación como los resultados de estos ocho meses de trabajo. Tras la proyección, la artista mantendrá un coloquio con el público. La entrada es libre y gratuita pero previamente hay que inscribirse a través de https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/actividad/presentacion-montanas-raras.

Sobre ‘Nudo/ Knot’

‘Nudo/ Knot’ es un programa de estancias fruto de la colaboración entre el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial y FCAYC. Su interés principal es el de proporcionar el marco, el tiempo, la economía y el acompañamiento humano que requieren los procesos de investigación y creación situados desde diferentes prácticas. Estas ayudas no tienen límite de edad, están pensadas desde un eje temático anual y promueven la investigación transdisciplinar dentro de la provincia de León.

Sobre Laura Tabarés

Desarrolla su práctica artística en el ‘new media’ y en la producción de laboratorios y proyectos educativos y culturales situados, articulando procesos participativos y de co-creación artística. A partir del folclore de internet y la ficción especulativa, aborda temas relacionados con los saberes feminizados y los futuros periféricos.

En la actualidad es co-coordinadora del espacio de investigación, creación artística y producción cultural Leira, en Lugo, y dirige el ‘laboratorio móvil de videoarte, tecnologías y territorio: visión periférica: red local de exploración contravisual’. Profesora asociada de la Universidad de Santiago de Compostela, diseña y media los programas de creación artística con adolescentes ‘Correspondencias digitales: narrativas audiovisuales y nuevos medios’ y ‘Secuencias: creación audiovisual y prácticas digitales’, ambos impulsados por el centro de arte FMJJ de A Coruña. Ha sido artista residente en los proyectos ‘Ramas. Tecnologías’ y Plataforma MAL e IMMATERIAL de Tabakalera (San Sebastián). Ha sido becada por las Ayudas INJUVE para la Creación Joven 2021 y por las residencias FEMTEK de Bilbao. Su trabajo se ha mostrado en distintas exposiciones colectivas y selecciones oficiales nacionales e internacionales como Digerati Media Festival (EE UU), Wench (IND), Intersección, Curtocircuito, Cineteca-Matadero, Compás88, Hyperhouse, Erratum gallery, DONE–Fotocolectania, Plataforma de audiovisual HAMACA, CCCB… Entre 2019 y 2024 formó parte del colectivo artístico y de producción cultural Ontologías Feministas, participando en TEA Tenerife, La Casa Encendida, Centro Cultural Kirchner (Argentina), Bienal de Pensamiento (Barcelona), WOS Festival, Intermediae-MACA (Universidad Politécnica de Madrid), etcétera.

Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo (2013), máster en Fotografía Conceptual y Artística por EFTI (Madrid, 2014) y máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid (2015).