El Purple Weekend 2026 activa la venta de sus abonos 'Sólo para creyentes'
El festival mod ofrece entradas a precio especial para su público más fiel antes de anunciar las primeras confirmaciones de la próxima edición
El festival de música 'mod' Purple Weekend Estrella Galicia 2026 que se celebra entre el 4 y el 7 de diciembre ha puesto a la venta sus primeros abonos Early Bird 'Sólo para creyentes', para premiar a su público más fiel, según ha informado la organización a través de un comunicado.
Antes de anunciar las primeras bandas, los selectores de vinilos y el amplio programa de actividades que conformarán la próxima edición, la organización ha querido lanzar una invitación especial a quienes no necesitan conocer el cartel para reservar su cita con el Purple Weekend.
Este festival combinará conciertos, sesiones de DJ y coleccionistas de vinilos, mercadillos especializados, la popular Scooter Run y numerosas actividades paralelas que llenarán las calles de ambiente y personalidad.
En las próximas semanas, la organización comenzará a desvelar las primeras confirmaciones de un cartel que volverá a reunir algunas de las propuestas más destacadas del universo mod, garage, beat, soul y rock'n'roll, manteniendo el espíritu que ha hecho del Purple Weekend una referencia cultural durante casi cuatro décadas.
En su edición de 2025, la capital leonesa acogió actuaciones de artistas y bandas de referencia como The Horrors, The Boo Radleys, Nick Waterhouse, Drink The Sea, The Molotovs o Laurie Wright.