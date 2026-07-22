El grupo vasco Lie Detectors, durante su actuación en el XXXVI edición del Purple Weekend.JAVIER CASARES

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El festival de música 'mod' Purple Weekend Estrella Galicia 2026 que se celebra entre el 4 y el 7 de diciembre ha puesto a la venta sus primeros abonos Early Bird 'Sólo para creyentes', para premiar a su público más fiel, según ha informado la organización a través de un comunicado.

Antes de anunciar las primeras bandas, los selectores de vinilos y el amplio programa de actividades que conformarán la próxima edición, la organización ha querido lanzar una invitación especial a quienes no necesitan conocer el cartel para reservar su cita con el Purple Weekend.

Este festival combinará conciertos, sesiones de DJ y coleccionistas de vinilos, mercadillos especializados, la popular Scooter Run y numerosas actividades paralelas que llenarán las calles de ambiente y personalidad.

En las próximas semanas, la organización comenzará a desvelar las primeras confirmaciones de un cartel que volverá a reunir algunas de las propuestas más destacadas del universo mod, garage, beat, soul y rock'n'roll, manteniendo el espíritu que ha hecho del Purple Weekend una referencia cultural durante casi cuatro décadas.

En su edición de 2025, la capital leonesa acogió actuaciones de artistas y bandas de referencia como The Horrors, The Boo Radleys, Nick Waterhouse, Drink The Sea, The Molotovs o Laurie Wright.