Un finde de memoria, identidad y literatura

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Hay lugares que parecen escritos para albergar determinadas historias. La Casona de San Feliz de Torío y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, son dos de ellos. Ambos acogerán este fin de semana las presentaciones de La isla de Garibaldi, la primera novela de la periodista Cristina Fanjul, una obra que, tras ser finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León, continúa su recorrido por algunos de los espacios más vinculados a la memoria histórica y al patrimonio industrial de la provincia.

El primero de los encuentros tendrá lugar mañana sábado 25 de julio, a las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, donde la autora conversará con Avelino Fierro sobre una novela publicada por Eolas Ediciones dentro de su colección Narrativa. La cita permitirá acercarse no solo a la construcción literaria del libro, sino también al largo proceso de documentación que hay detrás de una historia que combina hechos históricos y ficción. Un día después, el domingo 26 de julio, a las 20.00 horas, será el turno del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, dentro del ciclo Escritores en la Ferrería. En esta ocasión, Cristina Fanjul estará acompañada por la periodista Asun G. Puente en una conversación abierta al público. La entrada será gratuita, aunque el aforo será limitado y la inscripción deberá realizarse previamente en el museo. La elección de Sabero como escenario de una de las presentaciones posee un evidente simbolismo. La minería no constituye únicamente el telón de fondo de La isla de Garibaldi, sino que se convierte en uno de sus grandes personajes colectivos. Es la mina la que alumbra toda la trama.

La historia arranca tras el estallido de la Guerra Civil, cuando un coronel del Ejército es condenado a muerte. Su destino cambia de forma inesperada cuando un minero, humilde y anónimo, decide ocupar su lugar y morir en su nombre. Ese sacrificio marcará toda la existencia del militar, obligado a vivir con el peso moral de una vida que siente prestada. El relato plantea una reflexión sobre la culpa, la redención y el modo en que las sociedades elaboran —o manipulan— su memoria colectiva. Con una estructura que atraviesa casi cien años de historia, La isla de Garibaldi evita convertir el pasado en un escenario de héroes y villanos absolutos. La novela explora cómo las decisiones individuales terminan condicionadas por los grandes acontecimientos históricos y de qué manera las heridas personales sobreviven mucho después de que concluyan las guerras. Ese enfoque ha situado la obra entre las novelas más destacadas publicadas recientemente en Castilla y León, hasta el punto de ser finalista del Premio de la Crítica. La mirada de Fanjul también interpela al presente. La novela cuestiona la utilización política de la memoria y propone una reflexión sobre la facilidad con la que, ocho décadas después del conflicto, continúan reescribiéndose los recuerdos y reinterpretándose los hechos según las necesidades del presente.

Las presentaciones permitirán conocer el proceso creativo de una obra que combina el rigor periodístico con la libertad narrativa