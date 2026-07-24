Nace un premio de 2.000 euros en honor a Elena Santiago

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, y el hijo de la recordada escritora leonesa Elena Santiago, Pablo García, se encargaron de dar a conocer este jueves en el Edificio Fierro, sede del ILC, un nuevo galardón literario que lleva el nombre de la autora nacida en Veguellina de Órbigo y que en vida recibió premios tan destacados como el Rosa Chacel o el Castilla y León de las Letras. Las bases de este reconocimiento, dirigido a autores noveles vinculados a la provincia y dotado con 2.000 euros, ya están publicadas en el sitio web del ILC. «La convocatoria del premio que ahora presentamos persigue varios objetivos —explicó el diputado de Cultura y vicepresidente del ILC-; en primer lugar, el de fomentar la creación literaria en una tierra tan proclive a ella, pero desde el punto de vista de la ayuda y el estímulo a aquellos autores y autoras que hasta el momento aún no han visto publicada ninguna de sus creaciones».