Fundación Eutherpe cierra su temporada por todo lo alto

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

el Leon Piano Meeting, Meeting internacional de piano fundado por los pianistas y pedagogos Giuseppe Devastato y Cristina Cavalli en colaboración con la Fundación Eutherpe de León, volvió a la ciudad del 20 al 25 de julio 2026. Nacido de la vinculación personal de sus fundadores con León, el proyecto se ha consolidado como cita de referencia para jóvenes pianistas de todo el mundo. Los co-organizadores oficiales son WPTA España y WPTA Italy, entidades que en los últimos años han acogido a más de 3.000 jóvenes músicos internacionales.

El León Piano Meeting llega a su momento culminante este viernes 24 de julio con el concierto oficial de los participantes, a partir de las 19.00 horas en la Sala Eutherpe (Calle Alfonso V, 10). Durante la semana, jóvenes pianistas llegados de distintos países han trabajado bajo la guía de Giuseppe Devastato, docente de la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, y de Cristina Cavalli, docente en la misma facultad y también en el Conservatorio Superior de Sassari, Italia. El concierto del viernes reúne en un mismo escenario a los alumnos de ambos profesores, ofreciendo al público leonés un recorrido por el gran repertorio pianístico interpretado por las nuevas generaciones. Araceli Segura, Alejandro Madrona, Gianluca Porielli, Damiano Zappalà, Adolfo Zappalà, Andrea Moscardelli, Nicole Cras, Chenyu Li, Kristin Hütter, Andrés Felipe Fernández, Antonio Boccuto, Pietro Granara, Eni Ademi y Emma Parise subirán al escenario en la jornada que clausurará la temporada.