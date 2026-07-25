Alaska, cantante del dúo Fangoria: "Este festival es especial por el entorno montañero que hay"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Fangoria regresa a la provincia de León con dos actuaciones en apenas un mes y una de ellas tendrá como escenario el entorno natural de Riaño. DIARIO DE LEÓN entrevista a Alaska, donde reflexiona sobre su conexión con León, reivindica la autenticidad como eje de su carrera y asegura que La verdad o la imaginación, el último álbum del dúo, representa exactamente el momento creativo que querían plasmar.

—En apenas un mes toca hasta en dos ocasiones en la provincia. Quería comenzar preguntándole si existe alguna conexión especial con esta provincia.

—La verdad es que con León sí hemos tenido alguna conexión a través de personas que han formado parte de nuestro camino. Por ejemplo, Freddy Valbuena era de León y durante una época fue colaborador nuestro. Pero más allá de eso, no tenemos una relación directa con la provincia porque mis raíces realmente están un poco más arriba, en Asturias, por parte de padre. Aunque también es verdad que León y Asturias siempre han estado muy conectadas. Hay muchas familias, amistades y vínculos entre ambos territorios. De repente te encuentras gente de Asturias con familiares o amigos en León, o personas de León que tienen relación con Asturias. Es una conexión que existe de forma natural.

Mantener la autenticidad es fácil. A mí no me parece que tenga un mérito especial Alaska

—Precisamente este sábado actúan en Riaño, un lugar muy diferente a los grandes recintos o festivales multitudinarios. Es un entorno rodeado de montaña y naturaleza. ¿Qué inspira tocar en un espacio así?

Estos festivales son especiales porque están en un entorno especial o porque tienen una programación diferente y tienen algo distinto. No es lo mismo un festival planteado simplemente en cualquier lugar, en un parking o en un espacio sin una identidad concreta, que uno donde el entorno forma parte de la experiencia. Creo que eso es algo que agradece muchísimo el público, pero también el artista. Para alguien que va a ver un concierto, encontrarse con un paisaje bonito, con un lugar agradable y con una atmósfera diferente, hace que la experiencia sea mucho más completa.

—Entonces, con lo que me comenta, ¿qué puede esperar el público de Riaño del concierto de este sábado?

Nosotros no vamos a cambiar nuestro concepto de concierto por el lugar donde actuemos. Nuestro planteamiento este año es el mismo independientemente de si tocamos en un recinto cerrado, en un festival, en unas fiestas de una localidad o en una plaza de pueblo. Lo que hacemos es un concierto de música electrónica, de pop electrónico, donde para nosotros tienen mucha importancia tanto la parte musical como la parte visual. No entendemos una cosa separada de la otra.

—Siempre han defendido hacer música desde la autenticidad, sin seguir las modas. En una época en la que todo parece cambiar muy rápido, ¿cree que es más fácil o más complicado mantener esa esencia y esa independencia?

—Yo creo que eso es fácil siempre. A mí no me parece que tenga ningún mérito especial. Al final tú haces lo que quieres hacer y lo que te gusta. Es como con la ropa: hay épocas en las que una determinada moda encaja completamente contigo y te compras todo lo que sale, pero luego pasan diez años y miras aquello y piensas que no puedes ponerte nada porque todo te parece horrible. Con la música pasa exactamente igual. Lo más sencillo es hacer aquello que realmente quieres hacer, aquello que te gusta. Otra cosa es saber cómo lo reciben los demás.

—Desde los tiempos de Alaska y los Pegamoides hasta Fangoria ha pasado por muchas etapas y se ha reinventado varias veces. ¿Hay alguna etapa que recuerde con más cariño?

—Creo que todas, porque cuando estás haciendo una etapa concreta piensas que esa es la mejor. Si no fuera así, no la estarías haciendo. Los Pegamoides tenían algo muy especial porque éramos prácticamente todos menores de edad. Había una enorme inocencia, pero también mucha soberbia. Pensábamos que éramos los mejores y que todo lo que hacíamos era extraordinario. Pero desde que estamos Nacho y yo con Fangoria, sí considero que estamos en la mejor etapa. Creo que encajamos perfectamente. También influye mucho que seamos dos personas y no un grupo mucho más grande.

—En abril publicó «La verdad o la imaginación», su último álbum. ¿Cómo está siendo la respuesta del público?

Está siendo fantástica. Creo que es un disco muy bueno y creo que hay que decirlo sin falsa modestia. Es un disco que responde exactamente a lo que queríamos hacer en este momento. Cuando haces algo y realmente crees en ello, tienes que decirlo sin miedo.