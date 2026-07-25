El festival, 'Luna de Cortos', estrena 69 proyecciones

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Riego de la Vega (León) acogerá desde este sábado 25 de julio y hasta el próximo, el 1 de agosto, el XIII Festival Internacional de Cine Luna de Cortos, en el que se proyectarán 69 films, entre ellos 16 trabajos de niños que han participado en Escuela de Cine Imagina León. Al certamen de cortometrajes que se celebra este año han concurrido más de 700 obras entre las diferentes categorías a concurso: Ficción, Rural y Cine y Mujer, País Invitado y Castilla y León Short Films, además de las secciones paralelas.

El ciclo de Cineastas Comprometidos es una apuesta por los valores sociales que ocupará un espacio especial en el evento con la idea de proyectar películas con distintas temáticas y problemáticas de la sociedad, con especial presencia las relativas a valores y derechos humanos. La organización del Festival ha decidido dedicar a este aspecto el Premio Manuela Cabero.

En esta nueva edición Luna de Cortos se abre el telón al cine llegado de Grecia, al ser este el país invitado en esta ocasión, aunque también contará con propuestas cinematográficas de Marruecos tras el acuerdo de hermanamiento firmado el pasado año entre el certamen leonés y el festival de Ben Guerir. Además, con la intención de dar visibilidad y poner en valor el séptimo arte en su formato cortometraje entre los más jóvenes, se dedicará la jornada del próximo día 25 a exhibir los trabajos realizados a lo largo de este año por los niños de la Escuela Imagina León.

En el transcurso de la jornada también habrá un taller de cine en horario de mañana en las escuelas antiguas de Veguellina de Órbigo en el que los participantes se introducirán en la industria y rodarán un cortometraje. En cuanto al resto de actividades paralelas, habrá una muestra de proyectores de la colección privada de Miguel Pérez 'Trébol' en la Casa de Cultura de Riego de la Vega, que recibe en la presente edición el Premio Honorífico del Festival.

Asimismo, habrá una exposición de fotografías del rodaje de los alumnos de los colegios leoneses que han participado con la escuela Imagina León y otra muestra y montaje del proyecto realizado para el Festival por estudiantes de la asignatura de Arquitectura Efímera del Grado de Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). De esta forma, Riego de la Vega respira cine.