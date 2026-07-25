El asturleonés llega a las pantallas

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

El largometraje Pastoris se estrenará en cines el día 21 de agosto. La singularidad de este proyecto es que se trata de la primera película filmada de manera completa en asturleonés, concretamente la variedad del habla palra del Rebollar que actualmente está en riesgo de desaparecer.

La cinta se remonta a comienzos del siglo XIX para narrar la historia de Domingo, grabada en los parajes de Salamanca, Burgos y Cáceres.

Domingo es un pastor que emprende el regreso a su hogar después de la Guerra de Independencia, en una odisea particular llena de redención, memoria e identidad, así como marcada por las rutas trashumantes entre Salamanca y Extremadura.

Los protagonistas del filme se expresan en una variedad únicamente vigente en el sur de Salamanca y el norte de Cáceres, una elección que reivindica la necesidad de conservar la herencia cultural compartida entre Castila y León y Extremadura.

La producción, dirigida por Pablo Moreno, no tan solo arropa la conservación de lenguas al borde del olvido, sino que también fomenta la preservación del patrimonio inmaterial de los lugares en los que se enmarca.

Dicho patrimonio se relaciona con las formas de vida, hábitos, lenguas y tradiciones pastoriles, aparte de revelar la riqueza de muchas localidades. Pastoris constituye un homenaje al campo como un espacio en el que nace la cultura y se protege la identidad.

El paisaje ejerce como un protagonista más de la trama, un detalle que se ha querido cuidar en el proceso de filmación; el rodaje tomó un año entero para poder retratar la transición de las cuatro estaciones.

Entre agosto y octubre, Pastoris se proyectará en veinticinco municipios de la provincia de Salamanca, a la par con su proyección en las salas de cine, para poder transitar por parte de los territorios en los que se desarrolla la narrativa.

Los actores que participan en la película son Sergio Cardoso, Marian Arahuetes, Laura Contreras, Antonio Reyes, Assumpta Serna, Carlos Pinedo y Pablo Viña.