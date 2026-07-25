Nicolás Peña gana el premio Fundación Monteleón
La séptima edición del Premio de Poesía ´Fundación Monteleón`ha proclamado vencedor a Nicolás Peña Posada (Bogotá, 1991), autor del poemario Cartografía lunar. La obra profundiza en la exploración del espacio y en palabras del jurado ha sido seleccionada porque «desarrolla una narrativa poco usual en torno a la exploración y la explotación».
El ganador es profesor de universidad e imparte talleres de escritura creativa en Idartes. Ha publicado otros poemarios como No sabía que teníamos en común pisar hojas secas (2024) o El marrano (2022). Se eligió al ganador de entre 1.187 poemarios procedentes de más de 44 países, un récord de participación.