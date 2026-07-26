Luis Fernández presenta ‘Toponimia de Riolago’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Club Xeitu publica el libro Toponimia de Riolago, obra de Luis Fernández Fernández, en el que se recupera y pone en valor el conjunto de los nombres geográficos de esta localidad del corazón de Babia.

El libro Toponimia de Riolago, de 150 páginas, relaciona casi 300 topónimos como la Fuente del Abedular, el Pozo del Arca, las cuevas de los Aviones y Forna Oscura, la Majada de Busllave, Rabinalto, los Machadones o el Chaguichín, además de otros en el casco urbano del pueblo, como las casas de la Ropería o del Escribano. Junto a los topónimos, explicados y ubicados en un mapa cartográfico, el libro ofrece una introducción geográfica e histórica, fotografías actuales y antiguas, y varios anexos con documentos y curiosidades sobre la localidad. Entre otros aspectos, el lector podrá descubrir que el nombre de la localidad viene de su antigua denominación, «Río de Lago», porque su río nace en una laguna de origen glaciar, El Chao, o disfrutar de algunas de las poesías del cura José Arienza, cuyos versos fueron muy populares en Babia entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Toponimia de Riolago hace el número 15 de la serie Toponimia del Club Xeitu, que en los últimos trece años ha sacado a la luz otros tantos títulos de pueblos de la montaña occidental, en un territorio que abarca las comarcas de Laciana, Babia, Omaña y Alto Sil. El libro se ha publicado gracias al ILC y la Junta Vecinal.