La Fundación Eutherpe celebra del 30 de agosto al 6 de septiembre su XXII curso para pianistas, directores y Joven Orquesta Leonesa

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La Fundación Eutherpe celebrará entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre la XXII edición del curso para pianistas, directores y Joven Orquesta Leonesa.

El objetivo del proyecto es ofrecer a los estudiantes o profesionales de dirección y piano, la oportunidad de estudiar, dirigir y tocar con una orquesta sinfónica un repertorio imprescindible de conciertos para piano y orquesta.

El tercer destinatario del curso es la orquesta formada también por jóvenes instrumentistas que preparan un repertorio de conciertos diferente en cada edición y exploran la relación con los solistas pianistas y con los directores durante el proceso de montaje. El director titular que prepara la Joven Orquesta Leonesa es Jorge Yagüe.

En esta edición, los maestros serán Borja Quintas en Dirección de Orquesta, quien ofrecerá clases durante los tres primeros días en el Auditorio Ángel Barja, del Conservatorio de León. En estas ellas intervendrán los pianistas candidatos con el pianista repertorista Alberto Álvarez, que hará las veces de orquesta en el piano, hasta la intervención de la Joven Orquesta Leonesa del 2 al 6 de septiembre en el Auditorio Ciudad de León.

Andrey Yaroshinsky impartirá clases de piano en la Sala Eutherpe durante los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. La Joven Orquesta Leonesa se preparará con Jorge Yagüe cuatro conciertos del repertorio programado para el estudio durante el curso y conciertos de clausura, antes de unirse con los directores y pianistas junto a los Maestros en el Auditorio Ciudad de León.

Los conciertos de clausura serán los días 5 y 6 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Ciudad de León.