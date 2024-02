Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Íñigo Vélez de Mendizábal ha reconocido en las últimas horas que un jugador de ataque no le vendría nada mal. Y mejor le hubiese venido en el choque ante el River. Con todo su arsenal ofensivo en el campo y con Josep Cerdà y Yuri lesionados, sólo hizo un cambio porque no tenía opciones atacantes en el banquillo: «Esta semana se ha juntado todo con las lesiones y nos hemos quedado sólo con los que han jugado. La dirección deportiva está haciendo un esfuerzo, pero no es fácil encontrar nueves. La plantilla está bastante compensada, pero hoy no teníamos opciones ofensivas para cambiar».

Abundando sobre el análisis, esto apuntaba el vitoriano: «Jugamos con Brais Abelenda y Borja arriba. Recibir en las bandas uno para uno era complicado y tuvimos que recurrir más a los centros de los laterales. Tuvimos el balón y lo recuperamos pronto al perderlo, pero es difícil cuando un equipo se mete tan atrás. Y ofensivamente no podíamos sacar más de lo que ya sacamos. Y el 0-1 aún lo hizo más complicado».

Sobre la situación del equipo, el preparador apuntó esto: «Lo que mandan son los puntos. Sabemos lo complicado que es y la segunda vuelta va a ser aún más. Por ello tenemos que mejorar más en lo ofensivo y en lo defensivo».