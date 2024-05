Hormigas y goteras se comen el colegio de La Palomera que clama mejoras y obras

Publicado por A. Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

El hartazgo entre la familias de Infantil del colegio La Palomera es máximo. El edificio que acoge a los más pequeños, de 2 a 5 años, está infestado de hormigas y cucarachas, las goteras impiden dar clase, en los baños las cadenas no funcionan y las maestras tienen que verter baldes de agua, las ventanas no aíslan, las tuberías están rotas y así, un suma y sigue que ha provocado que la Ampa anuncie una serie de protestas que, tras la realizada ante el Ayuntamiento la semana pasada y ayer ante la Dirección Provincial de Educación, continuarán mañana y el jueves y así hasta que alguna administración «arregle al menos el tejado, los baños y el patio», como remarca la presidenta de la Ampa, Cristina Pérez.

«Hace tres meses que pedimos al Ayuntamiento que fumigase y aún no ha venido», señala la portavoz de las familias, para añadir: «Me da igual quién tiene la culpa, si la Junta o el Ayuntamiento; el alcalde dice que no se puede seguir manteniendo un edificio con más de 40 años y desde la Junta que sí, que cambiarán el tejado, pero que no saben ni cuándo ni con qué partida. Así, unos por otros, la casa sin barrer».

Una de las seis aulas, la de primero B, lleva casi un mes reubicada en el aula de psicomotricidad porque el techo de su aula ha sido destrozado por las goteras, con lo que el resto del centro no puede utilizar este espacio y la clase de primero A tan sólo puede usar la mitad de la clase porque el techo se encuentra en la misma situación. «La dirección lleva meses y años enviando escritos al Ayuntamiento», señala Pérez tras especificar que la gota que colmó el vaso llegó a principios de mes cuando tras un fin de semana de intensas lluvias, las maestras se encontraron el aula llena de cascotes y escayola sobre las mesas por las filtraciones del tejado.

El mal estado de la cubierta, que es plana y acumula el agua, se suma a los insectos que campan a su anchas en las aulas y baños. «Las maestras tienen que barrer todas las mañanas las hormigas», explica la presidenta del Ampa para añadir que siempre queda alguna y que al día siguiente vuelven a entrar a través de los agujeros de las ventanas. «Los baños están asquerosos, el agua y el pis de los niños se filtra por las tuberías y huelen muy mal», añade Cristina Pérez tras la concentración realizada ante la Dirección Provincial de Educación a la que también asistieron el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, y la secretaria de Organización y procuradora en las Cortes, Nuria Rubio, acompañados de otros representantes socialistas para reclamar a la Junta soluciones e inversiones ante las «graves deficiencias» en los centros públicos de la provincia. Rubio recordó que el PSOE de León «lleva años denunciando el mal estado de las infraestructuras de los centros públicos y reclamando a la Junta que invierta lo que sea necesario para que nuestros niños y niñas puedan acudir a las aulas en unas condiciones dignas».

Sin respuesta Hace tres meses que el centro espera porque el Ayuntamiento fumigue para eliminar las plagas

Las cucarachas y las hormigas campan a sus anchas en el edificio de Infantil donde los techos se caen por la humedad e inhabilitan las aulas ante el peligro potencial. DL

