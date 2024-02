La Cultural, obligada a dar la cara hoy lejos del Reino

Publicado por Pablo Rioja León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL | PRIMERA FEDERACIÓN

«Somos ambiciosos, pero cuando no rozamos la excelencia hay que ser justos con la vara de medir», advierte Raúl Llona antes de medirse hoy —19.00 horas en FEF — al Arenteiro. Una Cultural que lleva casi tres meses sin ganar lejos del Reino y que debe sumar de tres esta tarde para no perder la cabeza.

«Jugar con lluvia será un condicionante. El campo no está en las mejores condiciones y eso marcará el encuentro. El plan de partido se ha hecho basándonos en ese aspecto». Del Arenteiro ya advirtió Llona en la ida que «estaban haciendo las cosas muy bien y que era un equipo que estaría peleando por los puestos de arriba. Tienen los conceptos muy trabajados. Ahora se ha visto que es un conjunto de los importantes del grupo, juegan muy bien al fútbol y nosotros estamos preparados para afrontar cualquiera de los escenarios que nos encontremos», insiste el máximo responsable del banquillo culturalista.

Llona destaca la racha sin perder de la Cultural, que ya suma seis jornadas sin perder, aunque eso sí, casi tres meses sin ganar fuera del Reino de León. «Hay que mejorar en determinadas situaciones que tenemos detectadas y estamos más cerca de ganar que de perder. Quiero ser realista y en el día a día me baso y me deja tranquilo», remarca.

Insiste el entrenador en que no están ganando por detalles. «Hemos asumido más riesgos en casa, por ejemplo, no hemos estado todo lo acertados que me gustaría. No le doy más trascendencia». Llona no sabe explicar la falta de gol de su Cultural. «El otro día fallamos en el último pase y en las decisiones y si partes de eso las ejecuciones no son limpias. Debemos insistir desde la tranquilidad y la confianza plena en todos los jugadores. Quizá nos hemos centrado más de la cuenta en que los atacantes defiendan y ahora toca que se centren en lo que son muy buenos, que es en las tareas ofensivas».

«Fornos ya estuvo convocado la semana pasada, pero decidimos no arriesgar ante Unionistas, nos parecía arriesgado y para este partido también».

El técnico leonés valoró como «positiva» la renovación de Samanes, sobre todo para el jugador. «Que tenga esa certeza de seguir en un equipo donde se siente querido es importante porque le refuerza día a día y como club queda claro que se hacen las cosas bien, que hay gente detrás con valores y no somos solo números». En cuanto a sí el propio Llona ha tenido voz en la continuidad del jugador, insiste en que la máxima responsable es Natichu y que la planificación deportiva corre a cargo sobre todo de José Manzanera. «Todos hemos coincidido en que es un futbolista válido para la próxima temporada más allá de quién esté en el club en la 2024-25», insiste el técnico.