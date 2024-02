El Ademar rehúye el Palacio

Publicado por Pablo Rioja León Verificado por Creado: Actualizado:

BALONMANO

Entre seis y ocho grados. Esa es la temperatura media que hubo el pasado sábado en el interior del Palacio de Deportes durante el partido que enfrentó al Abanca Ademar contra el Benidorm. El frío fue, una vez más, el gran protagonista del encuentro y solo la buena imagen que dieron los de Dani Gordo maquilló otro capítulo más del despropósito que rodea a toda la reforma energética del pabellón municipal.

El club envió una nota de prensa el pasado jueves anunciando que no habría calefacción y solo 24 horas después rectificaba con otro mail advirtiendo, ahora sí, que volverían a instalar cañones de calor. Un giro de guion que la entidad marista dio para evitar otro episodio como el que vivieron ante el Barcelona el pasado mes de noviembre y de paso para evitar que los aficionados abortasen la misión de espolear a los suyos. Lo que no contó ni el Ayuntamiento ni el club es que a diferencia del duelo contra el Valladolid, esta vez instalarían menos cañones de calor. Y eso que contra Benidorm el partido se fijó a las 20.00 horas y no a primera hora de la tarde como en el derbi provincial.

Menos cañones, más frío que contra el Atlético Valladolid y misma sensación entre socios aficionados de que los esfuerzos del club han sido en vano. «Los cañones no sirven para nada», se quejaban algunos en el descanso del partido contra los levantinos. Eso sí, una vez más los seguidores ademaristas demostraron estar muy por encima de las adversidades. Acudieron 2.348 personas. Los continuos retrasos en las obras del Palacio —debería haber estado listo en noviembre de 2023 y no lo acabarán hasta finales de marzo como mínimo— han provocado que el Ademar solo haya podido entrenar un día en su casa esta temporada, el pasado viernes por la tarde. De momento no volverán a hacerlo en los próximos días porque el frío es insoportable y la reforma interior no está concluida. Mientras, el Ayuntamiento de León no explica por qué no funciona la calefacción central del Palacio, ni por qué no se han cumplido los plazos iniciales de entrega, ni tampoco si va a subvencionar al Cleba, BF León y Cultural de baloncesto como sí ha hecho con el Ademar. Imperan la ley del silencio y la complicidad de casi todos.