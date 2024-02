Dacosta, la gran duda para el derbi

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La gran preocupación del deportivismo de cara al derbi tiene un nombre propio: Raúl Dacosta. El ourensano cayó lesionado en el partido del pasado sábado tras una entrada en la que el árbitro no pitó ni falta. Y a día de hoy las noticias no son muy halagüeñas. El extremo no ha entrenado con el equipo. Dacosta es el jugador más en forma actualmente en el equipo blanquiazul. Otro de los que más en forma están es Josep Cerdà. Tampoco está claro si el balear va a poder jugar o no. Por su parte, Ernesto y Pol Llonchse han ejercitado al margen de sus compañeros.

Las 310 entradas de una segunda remesa que envió la Cultural a Ponferrada y que se vendías desde las 08.30 horas de esta mañana ya se agotaron. Con ello son 1.721 las adquiridas en El Toralín por los aficionados blanquiazules, a los que se les unirán muchos otros que ya las han comprado o aún lo han de hacer en León.