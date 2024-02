Las voces del derbi leonés

Publicado por Pablo Rioja / Francisco Otero

Raúl Llona: «Nos está faltando más presencia en el ataque, eso nos penaliza mucho»

No se escondió Raúl Llona a la hora de reconocer que la Cultural atraviesa un desierto anotador en esta segunda vuelta de la Liga —cuatro puntos de quince posibles— y sobre todo en lo que a generar ocasiones ofensivas se refiere.

«Si supiera qué le falta al equipo para hacer gol lo modificaría, no estamos decidiendo bien en los últimos metros»

«Si supiera qué le falta al equipo para hacer gol lo modificaría, no estamos decidiendo bien en los últimos metros y eso nos penaliza, falta esa faceta del juego por mejorar, pero el equipo dio un paso adelante en este partido», dijo a este periódico el técnico tras el empate a cero en el derbi contra la Ponferradina.

«El partido se jugó a lo que quería la Cultural,

intentamos ser valientes y sumar siempre es

importante»

«Nos está faltando en la parte ofensiva la presencia que teníamos antes, con ocasiones más claras y eso nos penaliza. Con balón estuvimos bien, pero la toma de decisiones arriba nos limitó un poco. Atrás el equipo es sólido y solidario. Quedan catorce jornadas y los equipos siempre tienen altibajos, toca romper esta dinámica desde el trabajo que venimos haciendo, no hay más secretos», insistió el técnico culturalista.

El Reino ha perdido esa magia de la primera parte de la temporada, donde casi todo fueron victorias y ayer, ante la SD Ponferradina la duda que quedó en el ambiente fue si se sumó un punto o se perdieron. «Sumar es importante y el equipo fue más reconocible, que era uno de los objetivos que pedía, también que la afición se marchara contenta y en ese sentido estoy muy satisfecho. Nos hubiera gustado ganar, en la primera mitad estuvimos cerca de hacer el gol, queríamos ganar, pero no pudimos».

Llona insiste en que «llevamos el partido donde queríamos, con manejo de balón y se jugó a lo que quería la Cultural. No es un equipo fácil la Deportiva de hacerle gol ni tampoco de defenderle. Intentamos ser valientes y nos adaptamos bien a las situaciones de disputa de balón, que ellos lo tienen muy trabajado». Sobre por qué hizo los cambios tan tarde —sobre todo los tres últimos en el minuto 87— el entrenador se justificó diciendo que «estaba contento con lo que veía y no es fácil entrar a un partido con ese ritmo alto que tenía, decidí esperar sabiendo que nos quedaban tres cambios. No es fácil jugar contra un equipo que acumula tanta gente sin balón, tuvimos mucha personalidad y quitando ese matiz del último cuarto del campo, el equipo estuvo bien».

Íñigo Vélez: «Ha habido encuentros que ganamos sin contar con ocasiones tan claras»



Vivió muy intensamente el derbi el entrenador de la Deportiva, después de haber departido antes del mismo con el presidente del club, José Fernández Nieto, y con el alcalde de Ponferrada, Marco Morala. El vitoriano hizo este resumen del choque: «Sabíamos el tipo de juego de la Cultural por dentro y ahí mi equipo se ha dejado la piel como cada jornada cuando no tenía balón. La pena es que hemos tenido al menos dos ocasiones claras como para haber metido una. Hemos tenido calma para estar juntos cuando no teníamos el balón. El equipo ha ido a por el partido».

«Este equipo es muy solidario cuando no

tiene el balón y eso es lo que nos está permitiendo estar ahí arriba»

Sin llegar a ponerle nota, el preparador deportivista ensalzó el trabajo de sus pupilos: «Hay que estar orgullosos del esfuerzo que hacen los jugadores, pero sí que es verdad que nos vamos con esa espinita de no haber metido alguna de esas ocasiones de las que gozamos. Ha habido partidos que hemos sacado adelante sin ocasiones tan claras, pero hoy nos ha faltado acierto».

Incidió Vélez de Mendizábal en las fortalezas del rival y de lo bien que estudiaron para afrontrar al choque. El plan salió casi a la perfección. Faltó el gol: «Sabíamos de su fortaleza por dentro y hemos igualado bien el centro del campo. Cierto es que ha tenido más la posesión, pero sin llegar a zona de finalización. Cuando hemos tenido un poco de calma también contamos con la opción de salir por bandas». El entrenador deportivista se paró a hablar de algunos nombres concretos por los que fue cuestionado: «Cerdà es un jugador muy joven que lleva prácticamente un año sin disputar 90 minutos seguidos. Ha tenido problemas de lesiones. El trabajo que ha hecho ha sido increíble, igual que Ernesto hasta que se le ha empezado a cargar esa zona en la que tenía molestias. Borja también ha hecho un gran papel cuando ha caído a esa banda tras irse Ernesto. Este equipo sin balón es muy solidario y es lo que nos está dando estar ahí arriba».

«Espero que nuestra hinchada se sienta

orgullosa del trabajo que hemos hecho, más allá del resultado»

Por último, el director técnico de la Deportiva reflexionó sobre el ambiente: «Me parece increíble el ambiente que se ha visto. Estábamos todos peleando por estar en una categoría superior. Quiero agradecer a la hinchada de la Deportiva cómo ha estado con nosotros desde que entramos a calentar. Ha sido increíble. Espero que se sienta orgullosa del equipo, más allá del resultado».

Quique Fornos: «No encajar goles nos deja mucho más cerca de ganar»

Quique Fornos quiso lanzar un mensaje de ánimo a la afición de la Cultural a pesar de que no pasaron del empate en el derbi y de que el equipo solo lleva cuatro puntos de los últimos quince posibles. «Creo que tenemos que ser positivos, nos sigue costando ese último tercio del campo como todo el año, pero en nuestro campo es difícil que nos metan mano y ante la Deportiva llevamos el peso del partido. Tuvimos nuestras oportunidades y volvemos a sumar. Seguimos en la pelea», dijo el central nada más concluir el clásico (0-0).

Aún así, entiende el desánimo que pueda extenderse ahora mismo en una buena parte de la afición culturalista. «A nadie le gusta no ganar, es jodido cuando quieres pelear por algo grande y no sumas de tres en tres. Tenemos que apretar más porque en la segunda parte de la temporada todos son más fuertes. Ahora toca remar en la misma dirección y seguro que las cosas nos volverán a salir», insiste el zaguero. «Al final fue un derbi y el respeto es mutuo, ambos equipos fuimos de tú a tú y en la primera parte tuvimos nuestras ocasiones más claras. Quisimos ganar, pero un punto es bueno y en nuestro campo es complicado que nos ganen. Además dejamos nuestra portería a cero», valora.

«No hay miedo a salir de los puestos de play off, pero sí es cierto que te sientes impotente porque trabajas para ellos y te vas a casa rayado. Pero si te soy sincero confiamos al cien por cien en lo que tenemos y no tengo duda de que el equipo volverá al nivel de la primera parte de la temporada. No encajar goles nos deja mucho más cerca de ganar. Nuestra gente nos apoyó al máximo, es algo muy bonito y vamos a pelear por estar ahí arriba, cuando lleguen las victorias la afición volverá a disfrutar». «Agradecer a los seguidores cómo nos han apoyado, esa conexión será clave para volver a sumar de tres en tres, les pido confianza absoluta en este equipo».

Las internadas del extremo por la banda fueron lo más peligroso



Sí, de nuevo la Cultural volvió a defraudar en el aspecto ofensivo, algo que ya es costumbre a lo largo de buena parte de la temporada y sobre todo en esta segunda vuelta, donde los de Raúl Llona apenas han sido capaces de sumar cuatro puntos de quince posibles. Contra la Ponferradina, en el derbi provincial, esa mala dinámica en ataque volvió a repetirse como un mantra, sobre todo tras el paso por vestuarios donde apenas hubo un disparo entre palos, el que protagonizó Escudero. Sin embargo, no será porque Fabio Blanco no lo intentara.

El extremo culturalista fue un puñal en la banda derecha de principio a fin. Cierto que, como el resto de sus compañeros, las fuerzas flaquearon en los minutos finales y su incidencia en el juego fue de más a menos. Eso era de esperar. Pero sin duda fue el mejor de la Cultural. Sus continuas internadas por la banda causaron numerosos quebraderos de cabeza a la zaga berciana y de sus botas salió el centro más peligroso de todo el choque. No cejó en su empeño por regatear, por apurar los últimos metros del campo, unas veces con más éxitos que las otras, pero sin duda aportando lo que el resto eran incapaces de hacer; profundidad y mordiente.

El mejor Fabio regateó a su par y la puso rasa al corazón del área, aunque ni Escudero ni tampoco Martín Solar acertaron a empujar el balón a la red. Ya tras el paso por vestuarios, toda la Cultural se desdibujó, sin apenas internadas y con una SD Ponferradina más preocupada por defender el punto en el Reino que por otra cosa. Vélez corrigió líneas y la mina que era esa banda derecha de la Cultural quedó prácticamente sellada con continuas ayudas.

No pudo ser y los leoneses tan solo fueron capaces de amarrar un punto —para Llona suficiente— que mantiene al equipo sin un sola victoria en lo que va de segunda vuelta liguera. Fabio fue el único brote verde de un ataque sin pólvora y que comienza a preocupar. Lo bueno, que aún restan muchas jornadas por delante.

Andrés Prieto: «A un gran rival sólo le hemos dejado un tiro entre los palos»

Nunca un portero de la Deportiva tuvo tan poco trabajo en un derbi. Sólo se tuvo que tirar una vez al suelo; la única vez que la Cultural tiró entre palos (minuto 57). De hecho, el mayor peligro ni siquiera acabó siendo ocasión, porque el centro de Fabio tras hacerse un autopase ante Nil Jiménez se paseó por el área pequeña y nadie logró rematar ni despejar (minuto 43).

El arquero analizó así estas circunstancias: «El trabajo en defensa ha sido muy bueno desde el primero hasta el último. A un gran rival como es la Cultural le hemos dejado en un solo tiro entre los ters palos en todo el partido. Aunque ha tenido el balón en varios momentos del partido, nos hemos encontrado muy cómodos, lo que habla muy bien del trabajo s¡que se ha hecho. Igual por sensación ésa del centro que se paseó fue la más peligrosa, pero no ha habido ninguna ocasión clara como. Nosotros sí que las tuvimos, con dos remates a los postes. Nos vamos con la sensación de haber podido ganar. Yo pienso que lo normal es que en esas dos acciones (las de los postes) al menos una entre. Tenemos que seguir por este camino, porque el trabajo ha sido muy bueno. La gente que ha venido puede estar orgullosa de lo que ha visto en el campo. Hoy no hemos tenido fortuna cara a gol, pero tenemos que quedarnos con el trabajo que se ha hecho».

Borja Valle: «Tengo la sensación de que dejamos escapar vivo al rival»

Contento, pero... Borja Valle lamentó no haber vencido, porque la Deportiva tuvo las mejores ocasiones para hacerlo y casi las únicas del partido: «Tengo la sensación de que hemos dejado escapar viva a la Cultural. Sabíamos que el partido iba a ser como fue. La Cultural es un equipo que juega muy bien por dentro con tres hombres y que iba a haber momentos de cierta monotonía con el balón para ellos. Hemos estado a gusto. No tengo la sensación de que hayamos sufrido demasiado. Y nosotros sí que las tuvimos claras. Considero que somos un equipo con las cosas muy claras, somos muy solidarios y trabajadores y en cada partido tenemos opciones de ganar. En mi cabezazo, el portero hizo la parada de la jornada y la de James se le fue al palo. Debemos sentirnos orgullosos. El partido, el resultado y la imagen nos refuerzan, pero pica un poco no ganar. No obstante, seguimos ahí arriba y distanciados de ellos».

El berciano opinó sobre la acción de su caída en las inmediaciones del área rival: «La verdad es que no soy consciente de si estaba fuera o dentro. Al acabar la jugada le pregunté a Álvaro, el lateral de la Cultural y me dijo que estaba fuera. Tampoco lo pensé más en ese momento. Vi a Clavería y se la di. En estas ocasiones es en las que se echa de menos el VAR, pero claro, para que entrase a revisar, tendría que estar dentro del área».