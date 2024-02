«Astorga disfrutará de un partido de Primera con el Deportivo y el Athletic»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Le'on Verificado por Creado: Actualizado:

Fiel al azul y el blanco del RC Deportivo en el que cumple nada menos que ocho temporadas y donde ejerce como capitana, la maragata Cristina Martínez vivirá hoy una jornada muy especial. Lo hará en su casa de Astorga y en un estadio como el de La Eragudina donde desde muy pequeña animaba al Atlético Astorga. Allí le entraba el gusanillo del fútbol, un deporte que la llevó a la élite que espera recuperar este año comandando el proyecto gallego, líder de la Segunda División... y a un paso de volver a ocupar un sitio entre los grandes. Una pasión y calidad que aún recuerdan aquellos que la vieron jugar en el Santa Ana antes de dar el salto a Galicia y que hoy la disfrutarán en el amistoso que el RC Deportivo disputará frente al Athletic Club a partir de las 16.30 horas.

—No es la primera vez que juegas en La Eragudina, pero supongo que cada vez que lo haces es especial para ti.

—Sin duda. Tal vez este es el partido por el rival que voy a tener enfrente, el Athletic Club, más importante de los que he disputado en mi casa, Astorga. Todos los que he jugado antes han sido muy emotivos y este no va a ser menos. Con mi gente, en mi tierra, en un estadio tan especial... No se puede pedir más.

—Llegas con el Deportivo en lo más alto de la clasificación de la segunda categoría del fútbol español, en un gran momento y cada vez más cerca de recuperar un sitio en la élite.

—Nos están saliendo las cosas bien. Y eso es fruto de un proyecto y un trabajo adecuados. La temporada pasada estuvimos muy cerca pero caímos en la última ronda. Esta vamos primeras con seis puntos de ventaja sobre el rival más directo a falta de siete partidos. Si nada se tuerce confío en que volvamos a la Liga F.

—El Athletic, un club histórico que ya sabe lo que es ser campeón de Primera, va a ser una buena piedra de toque para calibrar lo que es jugar en la élite. A pesar de que las rojiblancas no atraviesan su mejor etapa.

—Sin duda. Vamos a enfrentarnos a un equipo de Primera con jugadores de mucha calidad. Y eso siempre no sólo te motiva, también es el mejor termómetro para conocer de lo que somos capaces nosotras.

—Esta es tu octava temporada en el Deportivo Abanca al que llegaste con 23 años tras brillar en el club de tu ciudad, el CD Santa Ana. Capitana y emblema, no se puede pedir más.

—Para mí el Deportivo es una parte importante de mi vida. Es el equipo de mi vida y siempre le estaré agradecida a la apuesta que hicieron por mí y la confianza que me han dado todos estos años. He pasado momentos malos y buenos, pero son los segundos los que guardo con enorme cariño. Y lo haré siempre.

—¿Tenemos a Cristina para unas temporadas más vestida de blanquiazul?

—No lo sé. Ojalá pueda seguir unas temporadas más. Pero soy consciente que los años pasan y que también te llega el momento de decir adiós. Yo creo que el mío aún no ha llegado.

—Y tras colgar las botas, ¿te has planteado seguir al pie del cañón como entrenadora o en otra faceta dentro del deporte del balompié?

—No me veo como entrenadora. Aunque luego puede pasar de todo. Espero que pueda ejercer de lo que he estudiado. Lo que tengo claro es que cuando deje de ser jugadora me tomaré un tiempo de descanso. El fútbol es mi pasión y mi vida, pero también supone una carga anímica y física importante.

—El fútbol femenino ha crecido de una manera clara en los últimos años. Éxitos como el Mundial han ayudado. Pero, ¿consideras que aún queda mucho camino por recorrer?

—Se han hecho cosas muy positivas pero aún nos falta un camino importante por recorrer para acercarnos al masculino. Instituciones, patrocinadores,... Creo que es necesaria una mayor implicación.

—Para que las jugadoras puedan dedicarse profesionalmente al fútbol y no tengan, a pesar de estar en la élite como sigue pasando en muchos clubes que no son los grandes, que compaginar el rol de jugadora con un trabajo.

—A mí el Deportivo siempre me ha dado facilidades para centrarme sólo en el fútbol. Pero hay casos, bastantes todavía en España, en los que por la mañana trabajas y por la tarde tienes que ponerte las botas para entrenar.

—¿Cómo vivirás el partido de este jueves?

—Lo primero que te digo es que voy a disfrutarlo al máximo. Gracias a Manuel Ortiz y a Sagrario González se puede disputar este encuentro y yo puedo jugar en Astorga. Va a ser algo maravilloso. Y si podemos ganar a Athletic Club mucho mejor.

—¿Cómo ves el fútbol femenino en Astorga y por extensión en León?

—En el caso de Astorga al ser una ciudad pequeña se está haciendo bastante y hay niñas que disfrutan de este deporte. Aunque con los límites de una población que no es grande. En el caso de León en Olímpico con Yoli, su directora deportiva, a la que conozco, se están haciendo las cosas muy bien con un proyecto muy serio. Y también veo que la Cultural está apostando por el fútbol femenino. También con la Universidad de León se pueden hacer cosas importantes para dar pasos hacia adelante.

La élite en La Eragudina El estadio maragato alberga hoy a las 16.30 un partido entre dos clubes de mucha calidad»