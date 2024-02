La Cultural, un muro con poca pólvora en ataque

Publicado por RedacciónMiguel Ángel Tranca Verificado por Creado: Actualizado:

El fútbol es cosa de defender y de marcar goles. Una perfecta sintonía entre ambos apartados es sinónimo de éxito, o al menos abre las puertas a ello. En el caso de la Cultural las cosas no son tan perfectas. Y eso se está convirtiendo en un peso que tiene que soportar y que a pesar de su quinta posición en la tabla en zona de fase de ascenso le está impidiendo transitar incluso en peldaños más elevados.

En cuanto a defensa a los de Raúl Llona se les puede reprochar bastante poco. No en vano sólo en 15 ocasiones han tenido que recoger el balón del fondo de sus mallas. Y con 25 partidos disputados. O lo que es lo mismo, a una cifra inferior de media de uno por encuentro. Prueba de su solvencia en la retaguardia lo constatan datos como que en 13 encuentros ha logrado mantener su portería a cero y en sólo dos ha encajado dos (Osasuna B y Celta B) y en una más tres (Gimnástic).

Un dato a tener en cuenta que sitúa a los leoneses como el segundo mejor equipo en este apartado dentro del grupo 1 de la Primera Federación con un tanto en contra más que el Nástic de Tarragona y también el segundo de toda la categoría. Algo sobresaliente si sólo se mira a ese apartado.

Pero también hay que mirar al ofensivo. O lo que es lo mismo, a la producción anotadora. Y ahí ese sobresaliente baja nota de manera clara ya que la Cultural apenas figura en el puesto 12 del grupo contabilizando goles a su favor. Menos de uno por partido ya que en los 24 disputados sólo ha sido capaz de hacer diana en 23 ocasiones.

Menos mal que la media entre ambos apartados mejora aunque en una Liga tan competitiva y con tantos equipos pujando por lo mismo que los leoneses cuando algo no transita por los parámetros óptimos a veces el panorama se complica. Y es que aunque el técnico ha remarcado varias veces que lo importante es anotar y que los delanteros tarde o temprano lo harán, sus números por el momento no son los adecuados. No es que se mire a un ‘killer’ pero sí a una producción mayor que por el momento no se da. Por delante 14 partidos para encauzar la situación.

Diseño del brazalete. La Federación de Peñas de la Cultural pone en marcha una iniciativa que buscará que los aficionados culturalistas diseñes, a través de sus dibujos, el brazalete de lucirá el capitán del primer equipo durante un partido de esta temporada.

Invitaciones para el partido ante el Tarazona. Ya están disponibles las 2.437 invitaciones para abonados para el partido contra la SD Tarazona por la promoción de San Valentín. Cada abonado podrá retirar una entrada gratuita para el partido del sábado 2 de marzo en el estadio Reino de León (18.00 horas) en la Tienda Oficial del club de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas.

Cultural Baloncesto. Los de Luis Castillo, líderes del grupo AB de la Liga EBA con 18 partidos ganados de 19 disputados, reciben el domingo a las 18.30 horas en el Pabellón San Esteban al Xiria. El objetivo no es otro que salir airosos y con ello mantener su posición en el peldaño más alto de la clasificación justo en el tramo definitivo de la competición. La Cultural aventaja en un triunfo al CB Tormes al que aún tiene que enfrentarse a domicilio y en tres al Chantada al que ha derrotado por partida doble en el presente ejercicio.

Campaña de reciclaje con las peñas del club. Desde el pasado 15 de febrero y hasta el 15 de mayo, está en marcha el reto de reciclaje de Ecovidrio con las peñas de la Cultural con el objetivo de fomentar la recogida de vidrio. La peña que más consiga, recibirá un premio al final de un reto con el que se pretende concienciar sobre el medioambiente.

La primera plantilla de la Cultural tiene por delante tres sesiones preparatorias más con vistas al partido del domingo a los 18.00 horas en el Miniestadi Johan Cruyff frente al Barça Atètic. Después de la jornada de trabajo del lunes y el descanso del martes, los jugadores se ejercitaron ayer a las órdenes de Raúl Llona en el Área Deportiva de Puente Castro. Hoy cambian de escenario y se trasladarán al estadio Reino de León para afrontar el antepenúltimo entrenamiento a las 11.00 horas. El viernes y sábado volverán al Área Deportiva para las dos últimas sesiones, todas ellas planificadas en horario matinal aunque a las 11.00 la de mañana y una hora antes el sábado.

Luego tocará viaje a la Ciudad Condal para afrontar el 25º envite de la presente temporada en el que los leoneses se verán las caras con un rival al que derrotaron en la primera vuelta en el Reino de León y con el que comparten actualmente puntuación (41) en la clasificación aunque por el momento los blaugranas por delante hasta que se dirima este envite. Para los de Raúl Llona es una oportunidad de oro no sólo para recuperar esa cuarta posición en la tabla en detrimento de un directo rival, también para mantener el golaverage a su favor en una fase de la Liga determinante.