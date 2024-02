La Cultural, obligada a ganar para continuar en play off

Publicado por RedacciónÁngel Fraguas Verificado por Creado: Actualizado:

La Cultural recibe hoy a un rival directo por las plazas de fase de ascenso, un Barcelona Atlètic al alza y en dinámica de victorias. El equipo de Raúl Llona está obligado a ganar y sumar los tres puntos para continuar en la zona de play off, después del contundente triunfo del Celta Fortuna sobre al Sestao River (4-0). Los culturalistas deben dar hoy otro golpe más sobre la mesa que le permita recuperar el estatus perdido después de no conocer el triunfo en la segunda vuelta del campeonato.

Los leoneses llegan a la cita después del empate sin goles en el duelo de rivalidad provincial ante la SD Ponferradina y con la realidad de, caso de caer en terreno azulgrana, perder un puesto entre los lugares de privilegio que ha ocupado a lo largo de todo el campeonato.

Para este compromiso el técnico Raúl Llona recupera a un jugador al que ha echado en falta tras su lesión, el extremo Carlos Calderón que, tras lesionarse precisamente en el duelo provincial de la primera vuelta en El Toralín, recayó de sus molestias ante el RC Deportivo y, desde entonces, aún no había podido contar en las alineaciones.

Llona, que confía en las posibilidades de su equipo, que fue capaz de vencer al Barça Atlètic en el estadio Reino de León (3-1) tiene diferentes alternativas para intentar dotarle de mayor capacidad ofensiva, su principal debe a lo largo de la temporada, dado que la seguridad defensiva ha sido una constante.

La alineación probable de la Cultural para afrontar el encuentro de hoy será la formada por Miguel Bañuz; Víctor García, Rodri Suárez, Fornos, Álvaro Martínez; Bicho, Barri, Martín Solar; Fabio Blanco, Berto y Escudero.

«Estamos capacitados para ser un equipo altamente competitivo. Hay que mantenerlo en una carrera de 38 jornadas. Ahora nos hemos quedado rezagados, pero son dinámicas, no recuerdo equipos que hayan tenido 15 partidos ganando todo. Mi trabajo es que volvamos otra vez a ganar y encontrar la regularidad», señala el técnico culturalista Raúl Llona.

Sobre la falta de efectividad en ataque comenta: «Estamos perdiendo la perspectiva. Si ves cómo hacen el resto de equipos los goles son muchas veces aleatorios. No hace falta recrear las cosas de forma idílica. Si echamos la vista atrás nosotros hemos hecho los goles porque en el último cuarto todo fue fruto de un estereotipo. Creo que hay que darle más trascendencia a lo que hacemos bien y quitarse esa obsesión de que no hacemos goles o no creamos ocasiones. En cualquier momento haremos gol. Si pensamos en cambiar las cosas tanto, nos equivocamos».

L a Cultural no termina de encontrar el camino del gol para lograr esa regularidad, que presentaba jornada tras jornada en la primera parte del campeonato, volviendo a esa dinámica positiva y controlada, que le acreditaba como equipo sólido y resolutivo, donde le hacía presentarse con credenciales ganadoras y solventes. Los cinco partidos de esta segunda vuelta así lo confirman, y es que cuatro puntos conseguidos de quince posibles es un muy pobre bagaje, para un conjunto que quiere estar al final de la liga regular entre esos equipos, que estén posicionado en la parte alta y logren su pase a los play off de ascenso. Una dinámica que debe de cambiar cuanto antes posible, sino quiere ver anuladas las posibilidades de llegar a ese objetivo, que desde los inicios de temporada se había marcado por la trayectoria realizada, con el consiguiente desencanto de una afición ilusionada, que siempre está al pie del cañón animando y dando aliento a la plantilla culturalista. Otra más de lo mismo sería un fuerte mazazo para todos.

Cualquier rival es difícil y más cuando se llega a estas alturas de la temporada, donde las derrotas se venden muy caras, pero hay que pasar el examen y aprobarlo, siendo hoy el filial del Barcelona el que toca en el calendario, en tierras catalanas. Un partido de dos equipos que se están jugando el estar en esa zona privilegiada, donde una derrota sería un lastre que podría tener consecuencias negativas para el resto de la competición, mientras una victoria daría aire y confianza, volviendo a contar para ese propósito. Un empate no valdría de mucho para ambos contendientes.

El cambio se necesita reafirmarlo dentro del terreno de juego, y que mejor que hacerlo ante un rival directo y en su casa. Dar un golpe en la mesa, volviendo a esa dinámica de victorias es lo que espera todo el entorno culturalista. Veremos si hoy es ese día.