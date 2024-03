Un Fuenlabrada de claroscuros

Publicado por OTERO CONDE León Verificado por Creado: Actualizado:

La idea era pelear por el play off, pero tras dos tercios de campeonato, los objetivos parecen redefinirse. El Fuenlabrada afronta el último tramo de campeonato mirando de reojo a la zona de descenso. Aún tiene seis puntos de margen, mientras que la última plaza de fase de ascenso ya le saca doce puntos. La victoria 3-1 del último partido en casa ante el Sestao River le permite no estar ahogado o apurado en la clasificación. Y es que este Fuenlabrada se ha mostrado como un equipo de rachas en lo que llevamos de campeonato. En las cinco primeras fechas no ganó (en la 5ª perdió 1-0 en Ponferrada); entre la 6 y la 13 sumó seis victorias y dos empates; y entre la 14 y la 25 sólo ha ganado un encuentro.

El Fuenlabrada viene de empatar sin goles en Lugo. El equipo de Carlos Martínez, técnico que con la victoria en El Toralín en su debut en el banquillo del Leganés propició hace casi 11 meses la destitución de David Gallego en las filas deportivistas, fue superado ampliamente por el Lugo en el segundo tiempo. Belman, arquero del conjunto azul, volvió a demostrar que es uno de los mejores de la categoría y salvó a su equipo con grandes intervenciones. En ese choque llegó a tener hasta ocho ausencias. Para el duelo de mañana recuperará como mínimo a Sotillos, que estaba sancionado la semana pasada. Barbosa y David Alba están lesionados y hasta ahora aún no han podido debutar ninguno de los tres fichajes del mercado invernal.

GOLES POSTREROS

En los siete partidos que ha ganado el Fuenlabrada, ha marcado goles a partir del minuto 75. Y en todos menos uno, a partir del minuto 83. Es más, el máximo exponente de esos finales de partido positivos para el cuadro madrileño lo encontramos en dos duelos en casa que llegaron al minuto 90 con 0-1 y que finalizaron con sendas victorias por 2-1. Pasó contra el RC Deportivo y contra la SD Logroñés. Hay que destacar también otra remontada, en este caso contra el Club Gimnàstic, que perdió su primer partido del campeonato en el Fernando Torres. Fer Ruiz remontó en sólo cuatro minutos (74’ y 78’) el gol tarraconense. Es éste el máximo goleador del equipo con cinco dianas.

Arbitraje. El Comité Técnico de árbitros designó al cordobés de 30 años Manuel Camacho Garrote (Comité Andaluz) para dirigir el duelo de mañana en el Fernando Torres. Nunca ha pitado un encuentro de la Deportiva. En esta temporada sólo ha impartido justicia en dos encuentros del grupo I y ambos acabaron con victoria visitante. Uno de ellos fue precisamente el que le pitó al Fuenlabrada, que cayó 0-1 ante la Cultural en la jornada 1.

Entrenamiento. Raúl Dacosta ya se ejercitó ayer en el césped del Anexo con el recuperador y con Kevin Sibille, por lo que podría estar preparado para reaparecer el sábado de la semana que viene en Vigo.