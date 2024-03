La Cultural se somete a la prueba de recuperación

Publicado por Redacción Ángel Fraguas Coordinador de Deportes Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo de Raúl Llona tiene ante sí la posibilidad de recuperarse en su propio Reino, a partir de las 18.00 horas. La Cultural y Deportiva Leonesa recibe hoy al CD Tarazona con el doble objetivo de romper su dinámica descendente, que le ha supuesto no conocer la victoria en toda la segunda vuelta —seis jornadas consecutivas—, al mismo tiempo desquitarse del severo correctivo encajado en Barcelona (4-0) y poder recuperar su plaza entre los lugares de fase de ascenso.

El técnico Raúl Llona cuenta con las bajas de Enrique Fornos por sanción y Pablo Guitián por lesión, lo que le deja tan solo con dos centrales disponibles para recibir al conjunto aragonés, a pesar de que considere que cuenta en su plantilla con otras alternativas para poder subsanar las posibles ausencias en esta zona de la defensa.

A pesar de la mala trayectoria del equipo, el entrenador riojano sigue defendiendo la «actitud» de sus jugadores a pesar de no esconder la falta de acierto, sobre todo en la faceta atacante a la que también se sumaron los errores defensivos del último compromiso frente al FC Barcelona Atlètic aunque estuvieran condicionados por la temprana expulsión de Fornos.

Llona sigue reclamando hacerse «fuertes en casa» después de que la Cultural tan solo haya sumado un triunfo como local en 2024 cuando derrotó a un RC Deportivo (1-0) que llegaba lanzado y que tan solo vio interrumpida mínimamente su incontenible ascensión en busca del liderato en el Reino de León.

Enfrente estará un Tarazona al que considera un rival «muy competitivo e intenso en los duelos» y que llega con el morbo añadido de defender su portería Salvi Carrasco, baja culturalistas en el mercado invernal después de que estuviera en el ostracismo durante toda la primera parte de la temporada después de que en el verano expresó su intención de abandonar la Cultural, que finalmente permitió su salida sin compensación económica alguna.

La probable alineación de la Cultural será la formada por Bañuz; Víctor García, Coch, Rodri, Jaume Pol o Álvaro Martínez; Bicho, Barri, Martín Solar, Fabio Blanco, Berto; y Escudero.

El entrenador culturalista, Raúl Llona, confía en una victoria de su equipo ante el Tarazona, con el afán de dar una alegría a la fiel afición que se acerque al Reino de León, sabedor de que las gradas no van a estar igual de repletas que frente a la Ponferradina en el derbi: «El partido no va a ser fácil, pero tendremos en apoyo de los que mas sienten al equipo y que no van a fallar».

Dos exculturalistas El Tarazona se presenta en el Reino de León con Salvi Carrasco y Liberto Beltrán, con pasado blanco

N o pasan los mejores momentos de la temporada para los destinos del conjunto culturalista, donde la segunda vuelta está siendo una losa difícil de superar, a la que de momento, no se está dando con la tecla que sirva para que el equipo empiece a carburar y conseguir victorias. Después de seis partidos consecutivos sin ganar, con dos derrotas y cuatro empates, el conjunto que dirige Raúl Llona ha salido de esas posiciones privilegiadas, dando unas sensaciones de muchas dudas y viendo como los fantasmas del pasado vuelven a merodear por el entorno culturalista. La merma de solidez defensiva, unido a la falta de un juego dominador, fluido y carente de creación de oportunidades, con la consiguiente nulidad de olfato goleador, están siendo un lastre demasiado pesado, que no logra tener fin y que se necesita cambiar.

Hoy ante el Tarazona urge dar un giro de ciento ochenta grados a la tendencia que la Cultural lleva en los últimos encuentros, si de verdad se quiere volver a la línea regular y sobria de la que el equipo hacía gala en la primera vuelta. La falta de gol, así como dejar de ser un conjunto difícil de batir, perdiendo su fortaleza como local en el Reino, están siendo factores determinantes para ir desinflándose en los últimos partidos, con el consiguiente perjuicio de posiciones en la tabla, que han hecho que el equipo salga de los puestos de play off. Todavía hay tiempo de recuperar el terreno perdido, pero para ello hay que resetear, volviendo al juego y solidez de la primera vuelta, superar el bache que está durando demasiado y empezar a hacer los deberes con buena nota, sino todo quedará en un simple espejismo, que tuvo buenos comienzos, pero con un infausto final. Esa reacción debe empezar hoy ante el equipo turiasonense, para que la afición vuelva a recuperar esa sonrisa e ilusión, que ahora están en duda.