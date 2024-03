Ademar, Cultural, BF León y Cleba rechazan entrenar en el Palacio por el frío que hace

Solo un entrenamiento en toda la temporada. Ese es el bagaje del Abanca Ademar en el Palacio de Deportes de León, que continúa con su reforma energética sin que se sepa aún una fecha fija para la finalización de las obras. Lo cierto es que el Ayuntamiento de la capital dio luz verde al club leonés —y también a Cleba, BF León y Cultural— hace ya semanas para retomar los entrenos a pesar de que la intervención seguía su curso, pero el frío que recorre cada palmo de terreno ha provocado que todos los equipos rechacen la oferta. «No podemos poner en riesgo la salud de los deportistas», señalan la mayor parte de presidentes.

Se suponía que el pabellón estaría listo el pasado mes de noviembre, pero nada más lejos de la realidad. Hoy, nueve meses después de iniciarse los trabajos, todavía no existe una fecha final de entrega. Solo el Ademar se ha atrevido a realizar una sesión allí, pero después de comprobar en primera persona el frío no han vuelto a pedirlo, ni lo harán mientras no funcione la calefacción o llegue el buen tiempo.

Por supuesto el resto de clubes que suelen hacer uso del Palacio tampoco se plantean el regreso. Nadie entiende por qué no funciona la calefacción central del pabellón ni tampoco los continuos retrasos.

Este viernes otro bochorno

El Ademar sí que ha optado, no obstante, por disputar los partidos de Liga allí a pesar de las gélidas temperaturas. Este viernes se mide al Sinfín a partir de las 21.00 horas y pese a los esfuerzos del club por colocar calefactores, lo cierto es que la temperatura media ronda los 6 y 8 grados.