El Sabadell de Óscar Cano mide la reacción culturalista

Óscar Cano (Granada, 1972), exdirector deportivo de la Cultural, fue hace algún tiempo el entrenador elegido por el CE Sabadell para obrar la permanencia del equipo catalán, que antes de medirse este próximo domingo a la Cultural, a partir de las 16.00 horas en la Nova Creu Alta, está clasificado fuera de la zona de descenso, dos puntos por encima de la SD Tarazona, que ocupa de esas plazas tras visitar al equipo leonés en el Reino de León (1-1).

Baza, Granada, Polideportivo Ejido, Salamanca, con el que dio el salto a Segunda División, Melilla, Betis B, Alcoyano, Cultural y Deportiva Leonesa, Castellón, Badajoz y Deportivo de La Coruña han sido sus equipos antes de llegar al CE Sabadell.

En su currículo, además del ascenso con el Castellón, hay cinco fases de promoción, tres con el equipo valenciano y dos con el Poli Ejido.

El encuentro del CE Sabadell de Liga, dentro del Grupo I de Primera Federación, disputado el pasado domingo en Las Llanas finalizó con derrota por goleada de 3-0 frente al Sestao River. El equipo vasco afrontó el duelo con ganas de remontar su puntuación en la liga después de perder el último partido ante el Celta B por un marcador de 4-0. Por su parte, el Sabadell ganó al Real Unión de Irún en casa en la anterior fecha por 1-0 y anteriormente lo hizo también a domicilio, ante la Real Sociedad B por 0-1. Con este resultado, el conjunto sestaotarra es decimoséptimo, mientras que el Sabadell es decimoquinto tras la finalización del choque liguero, un puesto por encima de la zona de descenso a Segunda Federación.

Por este motivo, el CE Sabadell acomete el partido del domingo en su estadio con la urgencia de sumar los tres puntos, mientras que la Cultural tiene el mismo objetivo para no alejarse de las posiciones de play off.

Necesidad manda El choque se caracteriza por tres puntos vitales para los dos equipos

La plantilla se conjura para lograr un triunfo necesario

La Cultural afronta el encuentro contra el CE Sabadell de este domingo, a partir de las 16.00 horas en la Nova Creu Alta, consciente de que una victoria le haría recuperar sus opciones de regresar a la zona de play off de ascenso a Segunda División, un objetivo que había ilusionado, y mucho, a la parroquia blanca.

Después del bajón que ha dado el equipo de Raúl Llona en las últimas siete jornadas de Liga en las que no conoce la victoria y lo que es peor el nivel de juego demostrado ha bajado muchos enteros, en el vestuario del equipo leonés no se pierde la esperanza de protagonizar una remontada y terminar la liga regular en los puestos de play off de ascenso.

Por este motivo, la plantilla ya prepara con máxima intensidad el partido clave y vital del este próximo domingo.