Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

LOS ENTRENADORES

«Se ve un equipo que cada día está más hecho. Hicimos una buena defensa y una gran entrada en el partido», dijo Dani en rueda de prensa. «Saeid también entró muy bien en portería. El pero del partido es que queremos meter a la gente y la gente tiene que asumir que aquí no hay partidos amistosos, la gente quiere ver a un equipo que no baja los brazos y que lucha hasta el final y ahí es donde tenemos que encontrar a unos jugadores que deben ir asumiendo el club donde están. Queremos meter a gente pero no es normal que en seis minutos te recorten cinco goles. A Juan Castro es difícil pararle ahora mismo, está como en sus mejores momentos».