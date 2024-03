Llona está en los números de Docampo

El técnico de la Cultural, Raúl Llona, está muy cerca de los números de Edu Docampo, entrenador culturalista de la pasada temporada por estas mismas fechas, con un bagaje de 3 puntos de 24 por los 6 de 24 del preparador riojano en las primeras 8 jornadas de la segunda vuelta.

El actual inquilino del banquillo, pese a sus números de crisis, está a 4 puntos del Celta Fortuna que ocupa la última plaza de la zona de fase de ascenso, próximo rival en el Reino de León este domingo a las 18.00 horas. Partido de 6 puntos.

Tras el pobre encuentro disputado en la Nova Creu Alta ante el CE Sabadell, con 1-1 en el marcador final, Llona se pronuncia así sobre el empate a domicilio: "Para valorar el punto hay que valorar el encuentro. El resultado me deja frío, ya que veníamos a Sabadell con la ilusión de poder romper la dinámica de resultados negativos de las últimas semanas, aunque sabíamos que era un partido sumamente difícil ante un rival complicado".

Un sector importante de la hinchada culturalista no traga con estas explicaciones del técnico, pese a que Raúl Llona reconoce: "Concedimos una acción dentro del área en un remate fácil (refiriéndose al gol de Marcos Baselga rodeado por Coch, Fornos y Guillermo que le dominamos rematar plácidamente). A partir de ahí entramos en una fase de querer avanzar. En el segundo periodo dominamos todas las facetas del juego. No sufrimos. El Sabadell no creó ni una ocasión en el segundo tiempo. Estuvimos rondando la portería rival hasta que entró el gol".

Llona explica su verdad, pero la afición lo que quiere es ganar y aspirar a subir a Segunda. Y si no hay play off, un nuevo mazazo a los fieles de siempre.