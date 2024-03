Llona está en números Docampo

Raúl Llona continúa una línea similar a la que siguió Edu Docampo, en la imagen, en la pasada temporada. FELIPE MONDINO/LOF

El técnico de la Cultural, Raúl Llona, está muy cerca de los números de Edu Docampo, entrenador culturalista de la pasada temporada por estas mismas fechas, con un bagaje de 3 puntos de 24 por los 6 de 24 del preparador riojano en las primeras 8 jornadas de la segunda vuelta del campeonato de Liga del Grupo I de Primera Federación.

El actual inquilino del banquillo, pese a sus números de crisis, está a 4 puntos del Celta Fortuna que ocupa la última plaza de la zona de fase de ascenso, próximo rival de la Cultural en el Reino de León, este domingo a las 18.00 horas. Un partido de 6 puntos.

Tras el pobre encuentro disputado en la Nova Creu Alta ante el CE Sabadell, con 1-1 en el marcador final, Llona se pronuncia así sobre el empate a domicilio: «Para valorar el punto hay que valorar el encuentro. El resultado me deja frío, ya que veníamos a Sabadell con la ilusión de poder romper la dinámica de resultados negativos de las últimas semanas, aunque sabíamos que era un partido sumamente difícil ante un rival complicado».

Un sector importante de la hinchada culturalista no traga con estas explicaciones del técnico, pese a que Raúl Llona reconoce: «Concedimos una acción dentro del área en un remate fácil (refiriéndose al gol de Marcos Baselga rodeado por Coch, Fornos y Guillermo que le dejaron cabecear plácidamente). A partir de ahí entramos en una fase de querer avanzar. En el segundo periodo dominamos todas las facetas del juego. No sufrimos. El Sabadell no creó ni una ocasión en el segundo tiempo. Estuvimos rondando la portería rival hasta que entró el gol».

Llona explica su verdad, pero la afición lo que quiere es ganar y aspirar a subir a Segunda. Y si no hay play off, un nuevo mazazo a los fieles de siempre.

El exdirector deportivo de la Cultural que ocupa el cargo de entrenador del CE Sabadell, Óscar Cano, explica una de sus prácticas: «Las jugadas de estrategia, el balón parado, son una de las posibilidades para hacer gol en el fútbol. No es fácil crearle ocasiones de gol a la Cultural, y nosotros competimos en todos los escenarios y ante todos los contrarios. La Cultural es un gran equipo que aspira a todo. Además, esta categoría ha disparado el nivel del fútbol español. Todos los equipos de la zona baja aprietan a sus rivales con fuerza y eso reduce los márgenes».

Partido clave. El encuentro de la Cultural del domingo ante el filial del Celta es fundamental de cara a que el equipo que entrena Raúl Llona vuelva a acercarse a la zona de play off de la clasificación del Grupo I de Primera Federación. Con ello, volvería a ilusionar a una afición que espera lo mejor del bloque culturalista para la presente temporada. Subirse a la parte caliente de la tabla subiría de nuevo las expectativas de la parroquia leonesa.

Promociones especiales. A buen seguro que desde la entidad culturalista se va a intensificar esta semana la asistencia al estadio con alguna fórmula para que vuelva a registrarse una gran entrada para un partido que se prevé decisivo para acercarse al play off, además ante un rival directo, el Celta Fortuna.

Y Guitián, ¿qué? El defensa central de la Cultural continúa sin entrar en los planes de Llona. No se informa de cómo va la recuperación de sus dolencias.

Muguruza: «Estamos más cerca de vencer y

capacitados para ganar al Celta Fortuna»

Joseba Muguruza (Deva, 1994) destaca sobre el punto conquistado por la Cultural en la Nova Creu Alta (1-1) ante el CE Sabadell: «El empate nos sabe a poco. Veníamos con la intención de ganar, y creo que hicimos ocasiones suficientes para lograrlo, aunque reconozco que el partido fue igualado».

Muguruza está convencido de que su equipo será capaz de romper la racha de ocho jornadas sin ganar —toda la segunda vuelta— ante un rival directo, el Celta Fortuna, quinto clasificado en el Grupo I de Primera Federación y que marca, precisamente, la distancia actual de cuatro puntos con las plazas de play-off.

Según Muguruza, el empate cosechado demuestra que están «más cerca de ganar, porque después del empate ante el Tarazona y el logrado en Sabadell la línea es ascendente y estamos capacitados para sumar la victoria ante el Celta Fortuna», mantiene.

Desde su punto de vista los resultados no están siendo demasiado justos con el juego del equipo leonés, que está encajando goles «por detalles individuales», expone, que han impedido sumar más puntos.

El técnico Raúl Llona optó ante el CE Sabadell por colocar al futbolista de Deva en una posición más retrasada en banda derecha en detrimento del venezolano Víctor García.