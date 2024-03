Si ves las barbas de tu vecino pelar...

Fútbol | Primera Federación

Recuperar la zona play off de ascenso, algo que las matemáticas no niegan, sería un chute de esperanza e ilusión para un culturalismo que está vacunado de casi todo y sobre todo de fracasos, en su mayoría vinculados a la paupérrima gestión y actitudes inconcebibles de sus dirigentes, desde tiempos que da pena recordar, pese a que los palmeros de siempre han escondido la realidad para tratar de imponer la ficción, como vuelve a ocurrir.

La segunda vuelta de la Cultural está siendo decepcionante, y sólo un cambio radical de los acontecimientos puede variar esa sensación con respecto a lo que desprende el equipo ahora mismo, y en las últimas nueve jornadas, pese a las frases hechas de Llona de que lo realizado lo hubiéramos firmado antes de comenzar la temporada, no se nos valora lo que hicimos en la primera vuelta, falta el calor de nuestra afición... Y otras afirmaciones impropias de un entrenador que sí hay que reconocerle que ha cambiado la dirección que había tomado hacia los fracasos continuados en los últimos cinco años, pero en esta ocasión y lo tiene que reconocer, Llona ha meado fuera de tiesto. Meterse con la afición no ayuda a que regrese en más número al Reino. El entrenador riojano debe saber que en fútbol sólo vale ganar para conseguir los objetivos e ilusionar a la afición. El balompié, y más en León, tiene la memoria muy frágil, porque los fiascos han sido el pan nuestro de cada día.

Desarrollar una gran primera vuelta para desperdiciarla con un juego y una actitud ruines en la segunda no tiene nombre. Llona lo tiene que apechugar. Y Manzanera, más pendiente de ese ruido que le dora los tímpanos, también está obligado a apecharlo, que para eso es el máximo responsable deportivo del club. Natichu Alvarado, como consejera ejecutiva y mandamás por delegación de Aspire, no se puede quedar al margen. Esa mano de hierro con guante de seda debe mover lo que sea para que esta Cultural aproveche esos 10 partidos y 30 puntos para volver a zona play off, tras un bagaje horrible de 7 puntos de 27 en los nueve partidos sin ganar de la segunda vuelta de la Liga.

Las cifras no engañan

30 puntos en juego. En este momento, tras 28 jornadas disputadas, la Cultural alcanza unos números que debe incrementar y sumar victorias con valor triple en su puntuación para alcanzar el objetivo de la ilusión. Es el momento de hacerse con un triunfo a domicilio frente a Osasuna Promesas. Quedan 10 jornadas y 30 puntos por delante para recuperar la zona de play off.

De 63 a 65 puntos. Para entrar en play off, ahora mismo hacen falta en torno a otros 20 puntos junto a los 44 cosechados hasta la fecha. Así se alcanzarían esos famosos 64 puntos, más-menos, que brindarían pelear por la categoría de plata del fútbol español.

7 victorias de 10. Tras el empate ante el Celta Fortuna en casa (0-0), el cuadro leonés necesita sumar 7 triunfos de los 10 partidos que restan por disputar.

A ganar en Tajonar. Ante Osasuna Promesas este próximo domingo en Tajonar, a las 20.00 horas, debe producirse la primera victoria de la segunda vuelta para seguir en la pelea por clasificarse para disputar la fase de ascenso a Segunda División. La excelente primera vuelta realizada por Raúl Llona y su plantilla debe continuar para superar este profundo bache y rearmarse.

CaixaBank y la Fele, con la Cultural​

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele), la Cultural y la entidad bancaria CaixaBank firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y el impulso del deporte en la provincia. El convenio contempla acciones de colaboración para la promoción de la actividad de las entidades firmantes. Supone un firme apoyo por parte de CaixaBank y Fele al desarrollo y crecimiento de la Cultural, reconociendo su importancia «como motor de la actividad deportiva y su impacto positivo en León».

En el escaso margen de menos de 20 horas, el entrenador de la Cultural, Raúl Llona, acompañado del director deportivo del club leonés, José Manzanera, reculó en los comentarios tan fuera de lugar que profirió tras el partido frente al Celta Fortuna del domingo en el estadio Reino de León (0-0), al afirmar: «No se nos valora como merecemos y echamos en falta el calor de nuestra afición». La rectificación de Llona la basó en que su intención con las contundentes afirmaciones de unas horas antes se debieron a que quiso «proteger al equipo para darle seguridad y que se centre sólo en el trabajo del día a día». A continuación en las redes sociales de la entidad culturalista explicó su conducta así: «Di esa opinión para defender a mis jugadores». Aunque enseguida matizó: «Necesitamos que nos apoye nuestra afición como hasta ahora. Necesitamos seguir remando todos juntos para llevar la barquita a buen puerto. Quedan 30 puntos y llegamos en una buena posición. Vamos a darle la vuelta».

Manzanera: «A tiempo de todo»

José Manzanera, muy preocupado por su renovación, afirma: «Estamos a tiempo de todo. La unidad es el mejor camino para lograr cosas bonitas. Todo se decide ahora. Nos vamos a dejar el alma».

