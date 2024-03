El efecto Calderón ilusiona a la Cultu

Fútbol | Primera Federación

La vuelta de Carlos Calderón (Almansa, 1995), después de recuperarse de su lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, se va a convertir en el mejor refuerzo para que la Cultural adquiera mayor consistencia en ataque para las últimas diez jornadas de Liga, en las que el equipo leonés se juega regresar a la zona de play off de ascenso a Segunda División.

Pese a reaparecer ante el Deportivo de La Coruña el 14 de enero, a los pocos minutos tuvo que ser sustituido por Joseba Muguruza al resentirse de la lesión ya sufrida en el derbi provincial entre la Ponferradina y la Cultural en El Toralín (1-2), el domingo 29 de octubre.

Calderón tiene la confianza de su técnico, Raúl Llona, que confía ciegamente en el futbolista. El jugador de banda siempre ha tratado de mostrarse positivo pese al revés físico padecido y volver a recaer cuando regresó por primera vez ante el Dépor.

Carlos Calderón es la mejor ayuda para que esta Cultural salga del profundo bache de juego y de resultados por los que atraviesa, que definitivamente le han sacado de la privilegiada zona de play off que tanto había ilusionado a León y a su afición.

Diez encuentros y 30 puntos por delante para que el efecto Calderón vuelva a abrir de par en par las puertas a la Cultural para que vuelva a aspirar a meterse en la fase de ascenso a Segunda División. Según José Manzanera, director deportivo del club leonés, y Raúl Llona, «la Cultural está a tiempo de todo». Ojalá.

Actualidad blanca

Llona advierte de las dificultades. El entrenador de la Cultural ya ha avanzado en varias ocasiones que lo que resta de Liga no va a ser fácil. Asegura que su equipo, la Cultural, no está acertado en el último cuarto de campo y eso penaliza, y mucho, al conjunto leonés, que no quiso fichar a un delantero, por otra parte muy necesario a juzgar por los pésimos números de sus atacantes en lo que va de campeonato de Liga.

Guitián, de charla. El defensa central de la Cultural sigue sin estar en condiciones para jugar con el equipo de Llona, aunque sí compartió charla con la cantera.