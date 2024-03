Publicado por Javier Pérez Verificado por Creado: Actualizado:

El Bembibre Hockey Club apostó por el deporte femenino y ahora disputa en la máxima categoría del deporte del hockey sobre patines. Al frente y presidiendo está Mónica Marqués Tascón, mujer, madre y trabajadora. Ejerce su profesión de profesora de música en el CRA Santa Bárbara, en la localidad de Brañuelas, y además preside el Bembibre Hockey Club, que milita en la mejor Liga del mundo de hockey patines como es la OK Liga Iberdrola. Junto a la presidenta del Coruña Femenino HC, son las únicas mujeres mandatarias de la competición.

—¿Cómo es tu día a día?

—Bueno pues madrugo bastante porque me gusta llegar pronto al cole donde trabajo, en Brañuelas, con mis ocho niños donde doy clases de infantil y de primaria. A las tres llega a casa y la comida es familiar, con mis hijos y mi esposo. Reposo un rato y a partir de las cinco de la tarde me pongo manos a la obra con mi otro ‘trabajo’, en el que estoy hasta las doce de la noche planificando y solventando cualquier problema que surja en el Bembibre Hockey Club. Asesorías, empresas, jugadoras con algún problema eventual, viajes a la Federación Española o a la de Castilla y León, Diputación, Junta de Castilla y León, suministros para los pisos de las jugadoras, es decir, de todo lo que se pueda uno imaginar.

—¿Cómo has llegado al mundo del hockey patines?

—Pues de manera sorpresiva y mediante mi hija. Ella había probado varios deportes y al final el que más le gustó fue el patinaje, donde dio sus primeros pasos y luego pasó al hockey patines. Sin saber nada de éste deporte me vi envuelta en esta locura de proyecto como es llevar las riendas del club.

—¿Cómo está la situación del Bembibre Hockey Club?

—La economía del Club está al límite porque no han llegado las subvenciones. Estamos en la máxima competición del hockey patines. Jugamos en la mejor Liga, pero con la rémora de ser deporte femenino. Apenas te toman en serio porque es un deporte de chicas y piensan que van a los partidos a entretenerse. No se ve como algo competitivo y como algo de élite. No apuestan por el deporte femenino.

—¿Sientes que se te trata de manera distinta por ser mujer cuando buscas patrocinadores?

—Si lo he notado, lo que siento es que cuando van a escucharte, todo son buenas intenciones, buenas palabras y cuesta mucho que te reciban y atiendan. Pero nunca he notado que se me discrimine por ser mujer. Lo que sí es cierto es que cuando explicas que es un proyecto de deporte femenino se echan para atrás.

—¿Cómo empiezas una petición de patrocinio a un hombre cuando tienes niños y niñas en cantera, pero el equipo insignia es femenino?

—Creo que transmitimos la ilusión que se lleva a la hora de pedir ayuda económica. Pero yo ya he perdido la vergüenza. Al principio vas con timidez pero luego piensas que esto hay que sacarlo adelante y todo pasa por pedir. Tenemos que vender un proyecto, una idea y un futuro para el club. Llegará el día que la gente escape de mí porque o bien pido o vendo algo (lo dice entre risas). Al final solo hay personas que solo quieren ayudar a la cantera y solo dan dinero para la base. Otras personas o empresas apoyan más al primer equipo, pero todo pasa por pedir sin tener vergüenza alguna. Pedimos para que los niños y niñas puedan practicar un deporte y pasen las tardes entretenidos con algo que hacer. No pasar las horas muertas en la calle fumando o perdiendo tiempo y salud. Queremos que se cree una sensación de equipo, de pertenencia a un grupo y es por ello por lo que estamos luchando. Ojalá nuestra cantera obtenga lo que sueña y para eso, también necesitamos el apoyo de las instituciones fuertes, grandes empresas, que no olviden que estamos aquí en El Bierzo. Representamos a la comarca del Bierzo, a la provincia de León y a Castilla y León por toda España.

—¿Quiénes te acompañan en la Junta Directiva del Bembibre Hockey Club?

—Quisimos dar una imagen de club femenino y nuestros principales cargos están en manos de mujeres, la tesorera y la secretaria están nombradas, Mila y Jenny. Pero también hay hombres en la junta directiva, que hacen y desempeñan sus labores igual que las mujeres, con el mismo entusiasmo, resultados y condiciones que nosotras. Son tan valiosos unas y otros.

—¿Hay estereotipos dentro del deporte femenino?

—Claramente sí. Se ha avanzado mucho porque actualmente cualquier mujer o chica puede llegar a competir en cualquier deporte prácticamente, bien por cercanía a su zona o por mayor movilidad. Trabajar desde la base para erradicar los estereotipos es algo que ya se está haciendo incluso en las escuelas. Debemos hacer mucho hincapié en no diferenciar deportes para chicos y otros para chicas. Es que a las chicas que juegan al fútbol, al hockey u otros deportes de contacto, se las mira de otra manera. Eso ya está cambiando pero sigue habiendo mucho estereotipo.

—¿Cuál es el mayor problema que se encuentra una mujer a la hora de hacer deporte de élite?

—Las niñas desde que inician un deporte son miradas con lupa porque parece que se invada un territorio masculino. Principalmente la mujer es la que tiene hijos, debiendo hacer una planificación de cuándo va a tener hijos. Nunca tendrá ayudas porque económicamente cualquier deporte no da para vivir de él. Una mujer debe compaginar sus estudios y su carrera para luego poder vivir bien y poder practicar un deporte.

—Hay algunas entidades deportivas que sí apoyan a sus jugadoras en élite, ¿qué te parece?

—Cada vez se va ayudando más, pero a esos niveles llegan muy poquitas jugadoras y no todas se lo pueden permitir. Tienes que demostrar que eres la mejor o muy importante para el equipo para llegar a esa ayuda, cuando un hombre no lo necesita.

—Aquí tenemos el caso de una madre y jugadora.

—Sí así es, tenemos a Pía Sarmiento, que para nosotros es como los ángeles, no tiene edad. Es una mujer súper valiente que ha dejado su país para venir a España y con dos niños pequeños. Ella lo da todo en la pista, cuando entrena a la cantera, cuando entrena ella y cuando disputa los partidos. Es el alma mater de la cantera. Pía solamente va a haber una.

—¿Para cuando la profesionalización del hockey patines?

—Me encantaría que llegase a ser profesional porque significaría dar un paso adelante. Con los clubes pequeños que estamos alejados de las zonas de influencia de hockey como están en otras comunidades, lo tenemos mucho más difícil. Nuestros gastos se triplican porque debemos hacer muchos desplazamientos a Cataluña, pero sería un paso importante para todos los clubes.

—¿Existe alguna entidad que ayude a la deportista de élite para continuar estudiando?

—Así es, tenemos la ayuda de la Universidad de León, que aparte de apoyarnos económicamente, nos ha dado dos becas de estudio para la Universidad y pueden ser tanto en Ponferrada como en León. Eso supone un atractivo para jugadoras que intentemos traer de fuera.

—¿Qué opinas sobre las descalificaciones sobre jugadoras o árbitras durante los partidos?

—Aún nos queda mucho para mejorar y llegar a lo que suponemos es una sociedad avanzada. No debemos insultarnos por ser mujer ni por ser hombre, ya que nadie es superior como persona. Una mujer por el hecho de ser mujer, sea o no deportista no hay que insultarla.

—¿Hay seguimiento del equipo fuera de Bembibre?

—Si, hay mucha gente que por amistad, familiaridad o afinidad nos siguen en los partidos de fuera. Concretamente en Cataluña hay un grupo de unas cincuenta o sesenta personas del Bierzo y de León esperándonos para ver nuestros partidos. Nos enorgullece, llevar el nombre de Bembibre y de nuestra tierra vayamos donde vayamos.

