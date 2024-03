Publicado por RedacciónFrancisco Otero Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Cinco puntos de desventaja con el líder, cinco de margen con el sexto, en ambos caso con el golaverage particular perdido. Así entra la Deportiva en las últimas nueve jornadas de competición. La derrota en Tarazona hace que la formación berciana ya no está en disposición de ponerse líder en el momento que falle el RC Deportivo y el filial del Barcelona y además le lleva a caer a la quinta plaza. Ahora mismo, sobre todo viendo los resultados de este último mes, el conjunto deportivista no ofrece las sensaciones más alentadoras. Quien más y quien menos cree que es mejor pensar en asegurar el play off que hacerlo en el liderato, porque con el ritmo del RC Deportivo ya se le ve inalcanzable. En este sentido, Juanfran fue cuestionado en la salda de prensa del Municipal de Tarazona. El levantino no lo ve del todo así y lo cierto que su argumento es convincente, pero quién no lo es, es el equipo: «Todos los equipos están a tiro. Quedan 27 puntos y el hecho de que ahora estemos a cinco, no quiere decir nada. Tampoco cambia nuestro objetivo. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros. Cuanto más lo hagamos y veamos lo que somos capaces de dar de sí, a partir de ahí vendrán todas las victorias».

SIN MARCAR

La Deportiva no había enlazado en todo el campeonato dos partidos sin marcar. De hecho, no había quedado en muchos encuentros sin hacer gol. Si miramos atrás desde que empezó la Liga, sólo se quedó a cero en la jornada 4 en Lugo, en la 7 en Tarragona, en la 14 frente al Tarazona, en la 20 ante el RC Deportivo y en la 24 contra la Cultural. Pero tras la derrota contra el Fuenlabrada, encuentro en el que sí marcó, si bien no le valió para nada, no ha vuelto a convertir en el arco contrario. Ello le ha llevado a enlazar tres duelos se sequía.

Este mes de marzo está siendo especialmente malo, pues el equipo ponferradino sólo ha sumado dos puntos de 12 posibles y ha caído de la primera a la quinta plaza. De hecho, si hacemos una clasificación global de las últimas cuatro jornadas, la Deportiva sería 18ª con los dos puntos referidos. Sólo tendría por debajo al Sabadell (2) y a la SD Logroñés (1).

LESIONADOS

Ayer fue jornada de recuperación y hoy descansa el plantel. Juanfran espera que para la sesión de trabajo de mañana puedan estar recuperados tanto James Igbekeme, que se quedó sin viajar a Tarazona por molestias en el isquiotibial izquierdo, como a Ernesto, cuya baja provocó la inclusión en la citación de Álex Costa, delantero del filial.

No se espera que Samuele Longo pueda estar para el domingo tras el golpe sufrido en la cara, que provocó que se le desviase el tabique nasal.

EN BREVE

Matinal. El de este domingo ante el Club Gimnàstic es el primero de los dos partidos programados en jornada matinal que tiene la Deportiva en lo que queda de Liga regular. El otro es ante el Real Unión Club el segundo fin de semana de mayo también en casa. El último encuentro que el conjunto berciano disputó en su estadio a mediodía fue en octubre del 2018 ante el filial de la UD Las Palmas. El choque terminó sin goles, entre otras cosas por la gran actuación del arquero Álvaro Valles.

Quejas. Enfado en el Sestao River por el arbitraje sufrido el domingo en Lugo. El conjunto verdinegro vio cómo su rival le remontaba un 4-3, pero el ex deportivista Kaxe logró un gol que significaba el 4-4. El colegiado lo anuló por fuera de juego, si bien éste no existía.

Debutante. El delantero de la Deportiva B Álex Costa se convirtió el domingo en el 29º jugador en tener minutos en Liga con el conjunto deportivista. Suya fue la última ocasión importante del equipo en el duelo del domingo en el Municipal de Tarazona.

Yuri no era titular desde el anterior partido

contra el Tarazona en el mes de noviembre

Yuri de Souza volvió a ser titular en el choque del domingo en el Municipal de Tarazona. El brasileño gozó de una muy buena ocasión, que se le fue cruzada por poco cuando buscaba la escuadra. El máximo realizador del equipo no vio a su derecha, en una posición aún mejor, a Longo. También estuvo cerca de encontrar el gol en un disparo al inicio del segundo período que también buscaba la escuadra, pero el resultado fue el mismo que en la primera mitad.

El destino y las circunstancias del fútbol han hecho que ‘O Fenómeno’ haya recuperado la titularidad en las filas blanquiazules contra el conjunto ante el que había partido en el once inicial por última vez. En el 0-1 ante el Tarazona del 25 de noviembre del 2023 formó junto a Ernesto Gómez en la punta del ataque. Desde entonces se han jugado 15 partidos, de los que Yuri ha intervenido en diez, saliendo siempre desde el banquillo, aunque en algún caso, como en León o ante la Real Sociedad B, de forma testimonial.

Yuri ha sido diez veces titular y ha completado los 90 minutos en tres ocasiones. En Tarazona fue suplido en el minuto 24 del segundo tiempo por el debutante Álex Costa.