«Sólo con calidad y talento no basta»

Fútbol

Juanfran García adelantó a ayer su comparecencia previa a la siguiente jornada de Liga, aunque quedando tantos días por delante para el choque contra el Club Gimnàstic, se habló bastante más del duelo de Tarazona que del encuentro contra el cuadro tarraconense, rival directo en la lucha por el ascenso. El valenciano confesó haber visto varias veces el duelo del último fin de semana y sacó estas conclusiones: «No se trata de partirse la cara por el equipo como Longo. Yo lo que quiero es que se compita y el Tarazona nos ganó desde la intensidad, que es algo que no nos puede faltar. Aun así, tuvimos cuatro ocasiones claras en el primer tiempo, porque la calidad y el talento están ahí y salen, pero sólo con eso no hacemos nada. O se compite o lo vamos a pasar mal». Fueron unas palabras muy parecidas a aquéllas que dijo en su día Jesús Tartilán cuando hablaba de la forma de poder derrotar a Cassius Clay en un combate y que la pasada semana se recordaban con motivo de su fallecimiento. El equipo bajó los brazos demasiado pronto tras recibir el segundo gol. Hay que saber gestionar la cuestión anímica. Después del 2-0 quedaban 35 minutos en los que pueden pasar muchas cosas y no podemos dejar de creer. Todo esto está hablado desde el lunes con los jugadores», abundó Juanfran.

Lesiones

Samuele Longo entrenó ayer con ua máscara protectora. Juanfran habló de su situación: «Hay que tener cuidado porque tiene el tabique mal y la cara casi desfigurada, con hematomas por todos lados. Él quiere jugar y está entrenando, pero hay que hablar con el médico, aunque éste cree que es una locura. El jueves o el viernes tomaremos una decisión que sea beneficiosa tanto para él como para el equipo».

Igbekeme aún tiene molestias y no se ejercitó, mientras que sí lo hizo Ernesto Gómez, con el que el técnico espera contar para el fin de semana. Cerdà y Dacosta seguirán su recuperación según los plazos previstos. Mángel también sigue fuera de combate.