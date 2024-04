Chema Blanco, un campeón sobre la nieve

Publicado por E. C. León Verificado por Creado: Actualizado:

ESQUÍ | Campeonato de Castilla y León

La estación invernal Valle de Laciana-Leitariegos fue escenario de los campeonatos de Castilla y León de esquí alpino en la disciplina gigante, el trofeo GS Audi Quattro Cup, y en la modalidad de slalom, el Trofeo Abilio Cadenas. La competición, organizada por la Federación Española de Deportes de invierno (RFDI), y la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León (FDICYL) en colaboración del club deportivo Leitariegos, reunió a jóvenes promesas del esquí de todo el país.

En esta cita deportiva, el leonés Chema Blanco Cebada, de 9 años y perteneciente al Club de Lillo Peñanevares (PEC), logró doblete, al conseguir alzarse con el título en la modalidad de slalom y el subcampeonato en la de gigante. «Un resultado obtenido con todas las dificultades añadidas de una temporada que, si bien no ha permitido el normal entrenamiento, tampoco ha impedido que se sitúe entre los mejores deportistas de entre los 60 competidores de 15 clubes de las estaciones de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central que han participado en estas pruebas, en su categoría (U10)», aseveraba su madre, Elena Cebada.

Pero tampoco es su primera victoria en un año atípico para la práctica del deporte blanco, marcado por la falta de nieve que ha impedido mantener abiertas las estaciones de esquí un buen número de jornadas. Sin ir más lejos, el pasado 9 y 10 de marzo, se celebraba otra de las pocas pruebas marcadas en el calendario: el Trofeo Ayuntamiento de Aller-Campeonatos de Asturias, en la vecina Fuentes de Invierno, organizado por la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias (FDIPA).

En ella, se congregaron alrededor de 50 jóvenes de las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y León, y Chema Blanco se alzó como subcampeón absoluto en la modalidad de gigante.

Ambos campeonatos, el de Asturias y el de Castilla y León, además suman puntos para la Copa Cordillera, un prestigioso circuito del norte de España, pendiente aún de resultados definitivos, y que seguramente dará alguna alegría más a Chema.

Este joven leonés, el pasado 2023, y en su primer año de competición, con sólo 8 años, ya conseguía clasificarse como cuarto mejor esquiador de slalom y gigante en los Campeonatos de Castilla y León, celebrados en la Estación de San Isidro, donde Chema pasa buena parte del año, compartiendo con su familia su afición favorita. «A mí lo que me gusta es esquiar, estar con mis amigos en San Isidro y disfrutar con ellos. Salimos en moto, en bici, vamos a los lagos, a la cascada, al rocódromo. Me encanta vivir aquí», asegura el pequeño, que por lo que se ve, conoce perfectamente las oportunidades que ofrece el entorno de San Isidro. «En competición todos queremos ganar, unas veces se gana, otras, se pierde. A mi me gusta ganar, pero lo más importante es disfrutar, competir es divertido», manifiesta el pequeño mientras pregunta «¿tú sabes lo difícil que es quedar primero de entre 9 provincias?»

Sus padres no ocultan su orgullo por el pequeño. «Nos parece imposible lo que ha conseguido, y, sobre todo, la mentalidad que mantiene. No le da importancia, forma una parte más del disfrute, del esquí, que es su pasión», asegura su padre, Chema Blanco. Pero el que fuera concejal de Deportes en Villablino en los 90 va un poco más allá. «En León tenemos tesoros por descubrir. Tenemos la oportunidad de aprovechar entornos inigualables, para potenciar el turismo sostenible y de naturaleza, la gastronomía local, la ganadería y por supuesto, el deporte, y en este sentido, Leitariegos y San Isidro son referentes. Recibimos esquiadores de Portugal, Galicia,… todo suma y hay que potenciarlo al máximo. Campeonatos como estos nos sitúan en el mapa, y no deberíamos olvidar la importancia del deporte base en toda esta ecuación», precisa.

El joven pertenece al Club Peñanevares, de Puebla de Lillo, que ha cosechado importantes logros competitivos en las pruebas disputadas, al hacer triplete en categoría U10 Slalom masculina y doblete en la U12 femenina.

Más triunfos A primeros de marzo Chema ya lograba subir al podio con un segundo puesto en Asturias