El Athletic reina en Copa 40 años después

Publicado por C. B. León

Fútbol | Copa del Rey

Los lanzamientos de penalti dieron en La Cartuja al Athletic Club su Copa del Rey más deseada, la que no había podido conquistar durante 40 años de espera y seis intentos fallidos (1-1 y 2-4 en los penaltis). Pero esta vez, con el escenario que pedía el RCD Mallorca en la previa, la tanda desde los once metros, no le fue esquiva y Julen Agirrezabala, que detuvo un penalti, y Alex Berenguer, acabaron siendo los héroes de un partido en el que sobresalió Nico Williams para todo. Casi siempre para lo bueno pero también con alguna ocasión fallada. El pequeño de los Williams fue el que abrió la lata balear para que Oihan Sancet igualase al inicio de la segunda mitad el tanto con el que abrió el marcador Dani Rodríguez. El Mallorca lo tuvo en la mano pero se le escapó donde más confiaba, en unos penalti que le habían llevado a la final directamente desde San Sebastián.

Es el título de Copa número 24 del Athletic, aunque el club vasco cuenta también como tal la Copa de la Coronación de 1902.

De salida, lo esperado. Nadie se dejaba nada. Ernesto Valverde salió con su equipo de gala, con el matiz de que en la Copa es Julen Agirrezabala el meta titular en lugar del internacional Unai Simón; y Javier Aguirre con los dos delanteros de LaLiga, Larin y Muriqi. Es decir, el Athletic con Nico Williams, en duda por una lesión muscular, acompañando a su hermano Iñaki, a Oihan Sancet y a Gorka Guruzeta en el cuarteto mágico ofensivo que ha moldeado este año el técnico rojiblanco.

En el arranque, las cosas aún más claras sin llegarse al minuto de juego. El primer balón del Mallorca, uno muy largo buscando la cabeza de Muriqi. El primero jugable del Athletic, uno a la carrera más larga todavía de Nico que no terminó bien. Como lo fue también un disparo lejano de Muriqi tras recibir una pelota de Nico en un error en la circulación del pequeño de los Williams.

Y por supuesto el primer gol del partido. Una jugada de córner en la que el Mallorca remató hasta cuatro veces hasta que Dani Rodríguez perforó la meta de Agirrezabala en el minuto 21.

Primero Gio peinó en el primer palo, después Lato disparó desde la frontal, Copete en el rechace de la defensa obligó a Agirrezabala a una buena parada, Raillo tuvo la calma suficiente como para no disparar y ceder a Dani, que encontró un hueco por donde batir al meta rojiblanco.

Acusó mucho el gol el Athletic, que no había salido demasiado tranquilo. Y al Mallorca el tanto le asentó hasta para mandar en el juego antes de un arreón final del primer tiempo protagonizado por los Williams, Tanto para bien como para mal.

La segunda mitad arrancó con otro balón largo, esta vez hacia Larin, que le ganó la carrera a Vivian y no marcó el 0-2 a los 16 segundos de la continuación porque Agirrezabala le atajó le atajó el tiro cruzado a meda altura con el que intentó batirle. Pero no llegó ese 0-2 y sí el 1-1. Un tanto generado por un tremendo pase a la espalda de la defensa mallorquinista de Nico que Sancet si alojó, y teniendo menos ángulo, donde antes lo había intentado Larin.

Ahora fue el Mallorca el que acusó el golpe, que pasó unos minutos a la deriva zarandeado por el control bilbaíno y un Nico muy desequilibrante al que le faltó algo de ayuda para lograr en ese tramo el 2-1.

Dominio vasco

El partido siguió dominado por el Athletic, pero ya con el Mallorca más firme y dispuesto a plantar cara de nuevo como hasta el 1-1. Y lo hizo hasta forzar la prórroga.

No sacó partido ninguno de los dos de su gran ocasión y se llegó a los penaltis. A donde quería llegar el Mallorca, confesó en la previa Aguirre. Eso sí, si los acababa ganando. Y no ocurrió.

La Copa fue para Bilbao, Iker Munain la levantó tras cinco intentos y el jueves, día 11, la Gabarra, ¡por fin! volverá a surcar las aguas de la Ría.