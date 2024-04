Balonmano

No son buenos tiempos para la lírica, esa es la verdad. Lejos se antojan ya los días de gloria, cuando el objetivo mínimo consistía en pelear por el play off de ascenso a la máxima categoría del balonmano español. ¡Qué poco rato dura la vida eterna! Sin embargo, dentro de su nueva realidad, el Rodríguez Cleba ha sabido adaptarse sin demasiada melancolía, con un trabajo silencioso muchas veces de todos los estamentos —con sus aciertos y errores— y el optimismo de una plantilla joven... sin complejos. Al frente del vestuario continúa un Leo Álvarez consciente de dónde está y adónde quiere —o puede— llegar. Eso sí, de momento ha cumplido por segunda campaña consecutiva. Seguirán en División de Honor-oro. «Entiendo la desazón de la gente por no estar en División de Honor», admite el entrenador.

—Habéis logrado la permanencia a falta de dos jornadas para el final de la Liga. ¿Qué sensaciones te deja la temporada?

—Tenemos un alto grado de satisfacción y personalmente me encuentro muy contento. Más si cabe con el crecimiento que ha experimentado nuestro juego en los últimos partidos, se ve claro que hemos subido el nivel. Quiero rematar la Liga demostrando que somos competitivos y quedar lo más arriba posible en la tabla.

—¿Ha sido más difícil esta campaña que la anterior, que supuso el debut en la nueva categoría?

—Quizá sí, sobre todo porque este año no nos hemos encontrado con un solo rival fácil. De hecho el colista todavía tiene opciones de salvarse. La temporada anterior, por contra, hubo un par de equipos que tiraron la toalla enseguida porque lo vieron muy complicado.

—¿Con qué cosas positivas te quedas?

—Con que hemos sabido sufrir dentro de una competición muy dura y en unas condiciones complicadas.

—La directiva está contenta con tu trabajo estos dos años y a ti se te ve feliz. Todos los caminos parecen conducir a una renovación inminente...

—Las cosas están orientadas a que siga, pero todavía no hay nada firmado. Yo estoy feliz en el Cleba y en León. Ojalá.

—Y de seguir, ¿qué proyecto tienes en mente para la 2024-25?

—El deseo de todos es crecer con un equipo más competitivo, pero no va a resultar sencillo. Parece que será muy similar a esta temporada. Estamos pendientes de jugadoras que puedan sumarse al club, de las que vienen a estudiar a León. Vamos un paso por detrás del resto de equipos. Ahora mismo estamos trabajando en las renovaciones.

—¿Habrá muchas salidas?

—No, la idea es que haya pocas bajas.

—Entiendo que esta vez sí la prioridad es reforzar la portería.

—Llevamos mucho tiempo buscando. Valoramos algunas opciones para una posición muy importante. Hay que fichar bien.

—¿Beneficia o perjudica que la Honor-oro vaya a tener dos equipos más a partir de la próxima temporada?

—A nosotros nos beneficia, porque al final van a marcharse dos equipos a la División de Honor y subirán cinco nuevos. Será una competición más larga donde tendremos más opciones de mejorar, de cometer fallos sin tanta penalización aunque claro, no es menos cierto que el nivel global de la Liga, a priori, bajará.

—¿Qué más cosas puedes aportarle al equipo?

—Creo que podemos dar pasos adelante aún, se notará más la experiencia en la categoría de todos. Nosotros, más allá de ganar, tenemos que seguir con la formación de jugadoras muy jóvenes.

—La afición echa de menos ver al Cleba en División de Honor.

—Lo que no sea estar en División de Honor es duro, pero creo que la gente entiende la situación. El apoyo es grande, aunque a veces se echa de menos más, incluso también de los medios, pero ahí tenemos parte de culpa nosotros. Hay que comunicar mejor.

Su futuro «Las cosas están orientadas a seguir, pero todavía no hay nada firmado. Estoy feliz aquí»

Mejorar la portería «Una de las grandes posiciones a reforzar es la portería, tenemos ya varias opciones»