La Liga, en cinco jornadas

Barcelona Atlètic, segundo con cuatro puntos más y rival directo, tres equipos de la zona de descenso y otro que huyó de la misma con su triunfo del domingo. Esto es lo que le queda a la Deportiva en las cinco jornadas de Liga que restan para que el grupo I baje la persiana de la primera fase del campeonato. En ese tiempo la formación berciana ha de defender los cinco puntos que tiene de margen sobre la Cultural, que es el primer equipo que está fuera de los puestos de play off. Y como tiene perdido el golaverage con la formación capitalina, no puede dejarse por el camino más de cuatro puntos, si la Cultural logra todos los triunfos en los partidos que le quedan. Pero si la Deportiva gana este sábado al filial barcelonista, se le abrirán de par en par las opciones de llegar a ser segunda. Además, hay que tener en cuenta que este fin de semana hay un Cultural-Club Gimnàstic. Cualquier resultado podría favorecer al conjunto berciano, pensando por un lado en quedar lo más arriba posible y por otro en asegurar el play off, pero la Deportiva no puede permitirse, sobre todo si puntúa la Cultural, no lograr un marcador positivo ante el filial azulgrana.

«Vamos partido a partido a partido. No es fácil puntuar en el campo del Arenteiro. Es un puntazo que nos ha dado la oportunidad de subir un puesto en la clasificación y hay que hacerlo bueno contra el Barcelona», dijo Juanfran tras el último choque.

Para ese encuentro el técnico deportivista no tendrá más bajas que la suya propia, pues fue expulsado en O Carballiño. Está en el aire si podría regresar a la convocatoria Raúl Dacosta.

El filial del Barcelona llegará a Ponferrada sin Percán. El leonés se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas en el choque ante el Lugo y desde ahora empieza su cuenta atrás para recuperarse lo antes posible y poder volver a jugar en el último trimestre del año.

También se retiró lesionado en ese choque, aunque se desconoce si es algo importante o no, Mbacke Faye.