Eneicat sufre una mala crono

El Eneicat CM Team afrontaba con ilusión su estreno en la Vuelta Femenina 2024. Consciente también de que la contrarreloj no es su mejor escenario. Era necesario salvar el día de la mejor manera posible. Y por eso habían preparado esos 16 kilómetros llanos con salida y meta en Valencia.

Pero en el deporte como en otras facetas de la vida a veces ocurren circunstancias que no te esperas. Y eso le sucedió a la escuadra dirigida por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez a la que ya desde la misma salida se le empezó a oscurecer el panorama. Cuarta en acometer la jornada, en apenas unos metros llegaba el primer contratiempo. A Valentina Basilico, una de las líderes de la formación, se le salía la cadena de la bicicleta lo que obligaba a reducir la marcha al resto de sus compañeras para poder esperarla. La italiana iba a sufrir otro percance más que también se cobraba unos segundos en contra del Eneicat CM Team RBH Global.

Y por si esto fuera poco la llamada a ser una de las referentes en la ronda ciclista, la canadiense Adele Normand, empezó a ceder metros al no encontrar el ritmo deseado. Los esfuerzos de sus compañeras por evitar que se descolgara fueron numerosos aunque al final ese trabajo no encontraba sus frutos llevando a Adele a ser la primera en perder terreno con el resto del equipo. Más tarde también lo haría Andrea Alzate en una jornada que no fue buena en cuanto a percances aunque a nivel de sensaciones refrendó el buen momento de las integrantes del equipo que hoy buscarán resarcirse siendo protagonistas en la primera etapa en línea entre Buñol y Moncofa de 118,5 kilómetros.

Lo harán con casi dos minutos perdidos en la general que incluso pudieron ser más pero el oficio y entrega las llevó a reducir un margen que pudo ser incluso más dañino para sus intereses.

En cuanto a la batalla por la general, el Lidl-Trek completaba el trayecto con el mejor crono, aunque por un suspiro y un susto en forma de caída en la misma línea de meta situando a Gaia Realini en la primera líder. A nueve centésimas cerraba su puesta en escena el Team Visma-Lease a Bike, vencedoras la pasada temporada en Torrevieja, y por 1 segundo al Team SD Worx-ProTime de Demi Vollering, una de las grandes favoritas.

No obstante el EF Education-Cannondale fue el que marcó la primera referencia importante en la meta, con un tiempo 19:29 que no hpudieron mejorar algunas escuadras potentes como el Liv-AlUla-Jayco de la campeona española Mavi García. Sin embargo, la salida de equipos como Team Visma-Lease a Bike o FDJ-Suez empezó a dar la vuelta a los cronos, siendo los primeros que superaban a las americanas en el punto intermedio situado en el kilómetro 7,8. Finalmente, tras quedarse FDJ-Suez a 14 centésimas, quien conseguía marcar un nuevo mejor tiempo era el Visma-Lease a Bike (19:20).

Solamente fueron capaces de superar al conjunto de amarillo y rojo el Lidl-Trek, que contaba con uno de los equipos más potentes de la línea de salida. Por nueve centésimas fueron capaces de batir el tiempo del equipo de Marianne Vos a pesar de sufrir una caída en la línea de meta. En tercer lugar entraba el Team SD Worx de Demi Vollering. El Movistar Team fue octavo.

C orrer esta Vuelta a España para mi es un sueño cumplido, al fin y al cabo desde pequeña siempre veía la vuelta masculina y ahora femenina por la tele con mis padres, y siempre soñé con querer ser ciclista profesional y llegar algún día a correr esta Vuelta con las mejores ciclistas ciclista del mundo. Ese momento tan esperado ha llegado. Además me hace mucha ilusión que mi familia me pueda ver en la tele y vea a donde he llegado, seguro que les hace tanta ilusión como a mí que esté aquí.

La verdad que no estaba en los planes hacerla, pero creo que aún así es una oportunidad muy buena donde voy a dar lo mejor de mi día a día para ayudar al equipo en todo lo posible y también demostrarme a mí misma dónde puedo llegar. Esta Vuelta es muy importante tanto para el equipo como para nosotras, hay mucho trabajo y sacrificio detrás para poder estar donde estamos y vamos por el buen camino. Como dice nuestra filosofía, tenemos mucho hambre por hacer bien las cosas.

En cuanto a la crono, para mi en particular es una especialidad que me gusta mucho trabajar y que se me da bastante bien por lo que la he afrontado con muchísimas ganas e ilusión de empujar la fila del equipo en esta Vuelta a España junto a mis compañeras.

En esta primera etapa he tenido muy buenas sensaciones encima de la bici, venía un poco con la incertidumbre de cómo estaría ya que ha surgido de sorpresa el estar en esta Vuelta a España. Todas hemos dado lo que teníamos para llegar a la meta con el mejor tiempo posible.

Tenemos que estar muy contentas por estar aquí y seguro que vamos a dar todo en esta Vuelta para hacer algo grande.

ETAPA 1

1. Lidl Trek 19:20

2. Team Visma Lease 19:20

3. Team SD Worx 19:21

4. Canyon Sram Racing 19:28

5. Education Cannondale 19:29

20. Eneicat CM Team 21:13

CLASIFICACIÓN

1. Gaia Realini 19:20

2. Elizabeth Deignan 19:20

3. Brodie Chapman 19:20

4. Elisa Longo Borghini 19:20

5. Amanda Spratt 19:20

6. Daniela Campos 21:13

113. Valentina Basilico 21:13

114. Carolina Vargas 21:13

115. Ariana Gilabert 21:13

116. Claudia San Justo 21:13

136. Andrea Alzate 22:02

144: Adele Normand 22:59