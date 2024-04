Calendario similar para una plaza

Publicado por Francisco Otero/Ángel Fraguas Ponferrada/León; F. R. Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

La Deportiva y la Cultural van a ser jueces del descenso o los equipos que se juegan la permanencia van a ser jueces de la quinta plaza, última del play off de ascenso a Segunda División. Queda un mes de Liga, cuatro partidos, y la situación se puede ver desde los dos prismas, según quiénes sean los implicados. Los dos equipos de la provincia parecen destinados a pelear por una sola plaza de fase de ascenso, la última. A día de hoy la Deportiva tiene dos puntos de ventaja sobre el conjunto leonés, pero éste cuenta a su favor con el golaverage particular en caso de empate a puntos, pues ganó 1-2 en Ponferrada y empató sin goles en León.

Los resultados de la última jornada disputada han creado muchas dudas en El Bierzo y han hecho creer mucho en León. Y estando como están las cosas y ahora y dado que este fin de semana aún no hay horario unificado, la Deportiva puede verse fuera de zona de play off a la hora de empezar su partido del domingo o dicho de otro modo, la Cultural puede acostarse el sábado en puesto de play off. Si el cuadro de Raúl Llona gana en Irún en la tarde del sábado, presionará al de Juanfran García, que deberá ganar el domingo en Palamós para mantener una semana más un puesto de privilegio.

Es un último mes de competición en el que el equipo que mejor esté, se llevará el premio. La Cultural es el mejor local de la Liga, pero fuera sólo ha ganado en Ponferrada y en otras dos salidas. Por su parte, la Deportiva, que ha estado en puesto de play off o de ascenso en 33 de las 34 jornadas disputadas, lleva una racha muy irregular desde principios de marzo, aunque hasta el pasado sábado se había mostrado bastante segura en lo defensivo. El equipo berciano perdió por primera vez con un filial desde que lo hiciera ante el del Atlético de Madrid y el del RC Celta de forma consecutiva en noviembre del 2017.

Deportiva y Cultural tienen un calendario casi idéntico para dilucidar quién va al play off. Coinciden en tres rivales y en el otro no, pero está en situación similar. Ambos han de medirse al Cornellá, al Teruel y al Real Unión Club. Los dos primeros están hoy en día en puesto de descenso, mientras que el equipo vasco tienen dos puntos de margen con los mismos. El único en el que no coinciden es en el Sabadell por parte berciana, que está en descenso, y el Sestao River por parte leonesa, que se mantiene un punto por encima de los puestos de pérdida de categoría.

El problema que tienen estos equipos hoy en día es que se juegan la vida y que son más complicados que cuando un equipo los afronta en otra parte del campeonato. Y también va a tener incidencia si en algún caso Deportiva Ponferradina o Cultural Leonesa se miden a alguno de ellos cuando ya haya descendido.

Tres iguales Cornellà, Teruel y Real Unión Club serán rivales de Deportiva y Cultural en el último mes de Liga Falleció Pereira, utillero de la Ponferradina

La Deportiva dijo adiós durante el fin de semana a José Luis Pereira, al que todo el mundo conocía por su apellido. Ex trabajador del Ayuntamiento, Pereira se brindó para echarle una mano como utillero a su amigo José Franganillo —ya desaparecido— en las temporadas 2006-2007 y 2007-2008 con las cosas de las ropas y artículos de los jugadores. Seguidor de la Deportiva desde hace muchos años, desaparece otro de los seguidores que se juntaba en la Preferencia de Fuentesnuevas con Mazolas, Testera, Domiciano y el que suscribe.

EN BREVE

Con público. El Sestao River ha logrado un aplazamiento cautelar de sus sanción del segundo partido a puerta cerrada en su estadio. Por ello, este fin de semana podrá entrar gente a Las Llanas para el encuentro contra el RC Deportivo. En A Coruña se agotaron en cuestión de minutos las 800 entradas enviadas por la entidad vasca y ahora esperan las que pudieran liberar los socios locales para tener más.

Desde Asturias. La SDP viajará en avión este sábado para afrontar el duelo del día siguiente en Palamós. Lo hará desde el aeropuerto de Avilés.

Récord de Salvi. Salvi Carrasco, portero del SD Tarazona desde que abandonó las filas de la Cultural en enero, ha hecho historia al batir el récord de imbatibilidad. 677 minutos es el registro de imbatibilidad de Salvi Carrasco.

De la Barrera e Ibiza. La UD Ibiza destituye a Fernández Romo y suenan Martí y De la Barrera.