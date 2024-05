Una Deportiva de la que han desaparecido los extremos

Publicado por F. R. Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva no es un equipo de extremos. Por una cosa o por otra, los futbolistas que ocupan esta demarcación han tenido poco protagonismo esta campaña. Entre las lesiones y los sistemas elegidos por los técnicos, el equipo no ha contado demasiado con la figura de tres de los futbolistas que se adivinan más desequilibrantes en el plantel. En este sentido, tras no ganar en las dos últimas confrontaciones y con la Cultural echándole el aliento en el cogote, este fin de semana podría haber cambio de dibujo y acaso alguno de ellos podría tener protagonismo. Y es que incluso jugando con extremos, esas demarcaciones han sido ocupadas en varias ocasiones por jugadores que no tienen esa cualidad de desequilibrio y explosividad por banda como Ernesto Gómez, Ale Díez, Borja Valle, Brais Abelenda, David Soto...; futbolistas que rinden más en otras demarcaciones.

A Raúl Dacosta llevamos más de dos meses y medio sin verlo. Le lesionaron en una falta no pitada ante Unionistas el 10 de febrero y aunque reapareció el 17 de marzo, apenas jugó media hora porque volvió a caer lesionado. Josep Cerdà se perdió por lesión el primer tramo de campeonato y cuando mejor estaba, también le lesionaron, también recayó y ahora lleva tres semanas en el banquillo a verlas venir. Y Yeray Cabanzón no acaba de tener continuidad. El pasado sábado salió en la parte final del duelo y casi creó más peligro él solo que el resto del equipo en muchos minutos.

SOBRE YURI

El que tampoco ha rascado bola en las últimas jornadas ha sido Yuri, aunque aquí ya no hablamos de extremos. Tras empezar de titular en los primeros partidos de Juanfran, pasó a la suplencia y en los últimos duelos ni ha intervenido. Y a pesar de marcar su último gol en diciembre ante el Cornellà, sigue siendo el máximo realizador del equipo con cinco dianas. El pasado sábado el público coreó su nombre varias veces, pero no fue cuando salió a calentar como otras veces, porque no lo hizo, sino que era una especie de petición para que jugase, cosa que no sucedió.

EL PLANTEL

Esta semana ya trabaja con el equipo con aparente normalidad Mángel Prendes, que podría ser la gran novedad en la convocatoria para el choque de este domingo. Quien es duda es Clavería. Continúa el trabajo al margen de Dacosta, que sigue sin estar disponible.