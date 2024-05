Abanca sale al rescate del Ademar

Una deuda de 287.000 euros. Esa es la cantidad que según la directiva del Ademar le debe la Diputación de León. Cifra que se corresponde a subvenciones pendientes de la pasada temporada y de la presente. "Si queremos seguir siendo un referente del deporte en León hay que dejar de poner excusas. Es obligatorio, así lo dice la Constitución, apoyar el deporte, las instituciones tienen que apoyarnos más porque estamos pasando una tensión económica temporal por esos retrasos de la Diputación", denunció Cayetano Franco en la asamblea extraordinaria de socios.

Bastante afectado por la situación, el máximo mandatario planteó tres posibilidades que la cúpula marista ha sondeado estas últimas semanas para cubrir ese agujero en el presupuesto; un Erte a los trabajadores del club (no al apartado deportivo), pedirle a los socios dinero de forma temporal y con el compromiso de total devolución cuando pagara la Diputación y la tercera, un préstamo bancario. "Finalmente Abanca ha salido al rescate del Ademar. Nos ha hecho una línea de crédito hasta cobrar, pero eso tiene un interés. Estamos muy agradecidos a Abanca porque ha hecho esa apuesta de nuevo por el club y por el balonmano", comentó Franco.

El presidente del Ademar desglosó las subvenciones comprometidas por la Diputación desde la temporada 2019-20. "El compromiso ese año y en adelante fue de 93.000 euros, pero ya ese año cobramos 70.000, al siguiente 82.000 y en la 2021-22 54.000. "No sabemos por qué se fue reduciendo la cantidad". Asimismo, Franco explicó que la anterior diputada de Deportes, Susana Folla, apoyó a la directiva para paliar esas rebajas con un patrocinio que se haría con Turisleón. "Se hizo a razón de 120.000 euros en dos pagos de 60.000 euros; uno en la 2022-23 y otro en la 2023-24", explicó.

La junta directiva del Ademar ha trasladado a la Diputación soluciones para cobrar el dinero pendiente, que ronda los 300.000 euros en total entre subvenciones anuales, Copa Asobal y esos 120.000 euros correspondientes a Turisleón. "Esperamos que se solucione y hasta entonces para garantizar la solvencia del club tenemos el préstamo de Abanca". No explicó Franco cuándo tiene previsto pagar la Diputación.

"Para el Ademar no soplan buenos tiempos. Nos estamos cargando el club entre todos. O enderezamos el rumbo o pasamos de la élite a la mediocridad".

A pregunta de los socios, la directiva subrayó que no entra en sus planes denunciar a la Diputación por los impagos. "Es el momento de dialogar, no de denunciar", se justificaron. "No es bueno entrar en una guerra con la Diputación, solo queremos que entiendan que es su compromiso firmado el pagar esa dinero que nos adeudan. El presidente siempre nos trata bien y dice que buscará soluciones", remarcó Cayetano Franco en una asamblea a la que acudieron 43 socios.