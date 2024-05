Llona: "Hay opciones reales de play off"

Raúl Llona se muestra "feliz" por continuar al mando del vestuario de la Cultural un año más y pase lo que pase esta temporada. Al club no le ha importado si mete al equipo en play off de ascenso. La política deportiva es diferente a campañas anteriores y ahora prima un proyecto continuista. "Quería seguir aquí", admite el entrenador, que siente "la confianza del club".

No resulta sencillo augurar qué pasará con el equipo culturalista en estas cuatro jornadas que restan hasta que concluya la Liga, pero Llona insiste en que "hay opciones de jugar el play off. Me gustaría ser quinto en vez de estar sexto, porque la realidad es que no dependemos de nosotros. De estos doce puntos en juego necesitamos sumar, como mínimo, nueve para estar ahí".

Renovado José Manzanera primero, y ahora Llona -tal y como ya avanzó Diario de León hace semanas- el siguiente paso será asegurarse la presencia de una buena parte de la actual plantilla. Ese es el objetivo desde la cúpula, aunque ni el director deportivo ni el técnico riojano terminan aclararlo bien del todo. "Nuestra idea es mantener una buena base de jugadores, pero también dependerá si ellos quieres seguir".

Lo que parece claro es que la directiva ha aprendido de errores pasados y pretende acabar con el 'mercadeo' de futbolistas tan típico de los últimos años. Hasta ahora la política era cambiar a casi toda la plantilla al término de cada curso y empezar de cero la siguiente, pero todos entienden que sin una base sólida la Cultural no podrá plantearse el entrar -y mantenerse- en el fútbol profesional. "Quiero potenciar las estructuras ya creadas", dice Llona.

En cuanto al duelo frente al Real Unión de este sábado, al entrenador le alivia ver que sus delanteros al fin hacen goles "después de una temporada irregular" y reconoce que no lo han hecho bien como visitantes, donde solo llevan tres triunfos en toda la Liga. "Hay que ganar fuera de casa, ahora ya es una exigencia".

Llona saldrá "valiente" a por la victoria -no aclara si habrá muchos cambios en el once- aunque sabe que Irún no será una plaza sencilla.