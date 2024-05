La Cultural, a 40 minutos de la gloria

Cuarenta minutos al todo o nada. Ese es el tiempo que, salvo que sea necesario un tiempo extra, tiene por delante la Cultural para hacer realidad un sueño que esta temporada tiene a tiro de piedra, el devolver a León al baloncesto profesional.

Los de Luis Castillo incluso pudieron ganarse ayer ese billete en una jornada a la que los cuatro equipos del grupo llegaban con opciones. Para la Cultural el triunfo era obligado. Y también que en el partido que le precedía el Aridane se impusiera al Archena, verdugo precisamente de los leoneses en la primera jornada del play off. Una de esas premisa la cumplía la perfección la Cultural llevándose el triunfo de manera incontestable frente al Mollet (85-72). Pero la otra, justo en tiempo la más madrugadora de la jornada sabatina, se iba al traste con la victoria del Archena murciano frente al Aridane.

Por eso los leoneses tendrán que dirimir hoy a las 17.00 horas la última reválida hacia la LEB-Plata. Lo harán con el Jaén Paraíso Interior. Y ahí la victoria es obligada.

Y todo tras una fase de ascenso que no empezaba bien para la Cultural. Los nervios jugaron una mala pasada a los de Luis Castillo y eso lo pagaron con derrota. Pero las cosas no son como empiezan sino como acaban. Y para los leoneses lo pueden hacer de la mejor manera posible. Por ganas y calidad no va a quedar. Ya lo demostraron el viernes ante el Aridane y ayer frente al a priori rival que acudía a esta ronda con mayor empaque, el Mollet.

En ese partido, el tercero para la Cultural, se pudo ver a un plantel leonés capaz de mostrar una variedad de recursos y un repertorio de juego notorio. El mismo que lucía en la Liga regular donde fue primero de su grupo.

Y eso que la Cultural saltaba a la pista sabiendo que ya no podía conseguir el ascenso directo tras la segunda victoria del Archena, pero necesitaba ganar para seguir soñando con conseguir la tercera plaza de ascenso de la sede de Gandía. Su rival, mientras, aún mantenía opciones de conseguir el billete directo a LEB-Plata. Unos y otros salieron a por todas, aunque fue la Cultural la que, con mayor acierto a la hora de encestar, conseguía la primera ventaja (6-2). Probaba el técnico de los catalanes dando entrada a Marín en pista, y el Mollet mejoraba en su juego, igualando el partido a 8 puntos cuando faltaban 6:26 para el final del cuarto. Las defensas imponían su ley en estos compases del duelo, y el marcador estuvo casi cuatro minutos sin moverse. Diego Bultó rompía la sequía y colocaba de nuevo por delante a los de castillo (10-8), que con un triple de Copes y una canasta de Okafor, se iban de siete puntos (15-8). Restaban dos minutos para el final del primer cuarto y el partido se animó, aunque los castellanos conseguían mantener su renta hasta el minuto 10 (19-12).

La Cultural se mantenía firme en defensa, ahogando el juego de ataque de su rival, que en el inicio del segundo cuarto tardaba dos minutos y medio en ver aro, encajando un parcial de 6-0 que dejaba ya a los leoneses con 13 puntos de renta (25-12). Pero dos jugadas precipitadas de los de Luis Castillo daban aire al Mollet (25-16), obligando al técnico a parar el partido. A la vuelta, el equipo volvió a enchufarse y abrió de nuevo la brecha hasta el 30-16. Los catalanes apretaban en defensa y conseguían cortar la escapada de una Cultural a la que le costaba fajarse con acierto en la pintura, pero que conseguía salvar los muebles gracias al acierto de Copes y se iba al descanso todavía con 13 puntos de renta (39-26).

Los tiros libres y el acierto exterior permitían a los de Luis Castillo seguir ampliando su renta en un primer minuto eléctrico del tercer cuarto, con un parcial de 7-2 que dejaba el marcador en 46-28. Una renta que permitía a los leoneses mantener el control a pesar de que los catalanes pisaron a fondo el acelerador y consiguieron acercarse hasta los 7 puntos a falta de 1:13 para el final del cuarto (57-50).

Aguantó el tirón la Cultural, que entraba en el cuarto decisivo todavía son 8 puntos de renta (61-53). Los catalanes seguían apretando en defensa, con una zona infranqueable, pero la Leonesa, lejos de precipitarse, buscó alternativas y dos triples consecutivos en el inicio del último cuarto le permitían volver a escaparse hasta los 14 puntos (77-53).

A partir de ahí, con Okafor y Fede Copes muy acertados, los de Luis Castillo supieron manejar la situación. De poco le sirvieron al Mollet los tiempos muertos, las rotaciones o los cambios de defensa, el conjunto leonés supo manejar su renta a la perfección, defendiendo con orden y sin asumir demasiados riesgos para no dar vida a un rival que veía como el reloj corría a favor de los leoneses, que acabaron anotándose el triunfo. Este domingo último examen. Al todo o nada para que la ciudad de León regrese al baloncesto profesional, huérfano de la ciudad desde el año 2018.

Otro recital de juego Los de Luis Castillo lucieron su clase ante el Aridane y el sábado hicieron lo propio frente al Mollet

TOMMY BATALOV / FEB

El Jaén Paraíso Interior espera en un partido a todo o nada

El Jaén Paraíso Interior será el último muro que deberá superar la Cultural para poder sellar el ascenso a la Liga LEB-Plata. Tras la tercera y emocionante última jornada de la fase de grupos, los andaluces finalizaban segundos de su grupo en la sede de Gandía, mismo peldaño que los leoneses en el otro, por lo que cruzarán su camino para jugarse en 40 minutos el billete al baloncesto profesional masculino español. Será a las 17.00 horas en el Pabellón de Gandía donde esa plaza en juego quedará completada. Y ojalá sea a favor de una Cultural que está haciendo méritos para ello.

En el otro encuentro para completan el vagón de nuevos equipos de la LEB-Plata, en este caso en la sede de Llíria, medirán sus fuerzas el Bilbao Basket y el Sol Gironés.

La disputa de la tercera jornada de la fase de ascenso sirvió para repartir cuatro de los seis billetes que conducen a la Liga LEB-Plata. O lo que es lo mismo, al baloncesto profesional.

En la sede de Gandía en la que la Cultural disputa sus partidos, dentro del grupo de los leoneses lograba el premio de militar en una categoría superior el Archena que acababa con el mismo bagaje que la Cultural pero por eso de haberla ganado en la primera jornada del play off se llevaba el premio gordo.

También en la sede de Gandía y en este caso en el otro grupo, los anfitriones se jugaban el todo por el todo frente al CB Tormes. El que ganara lograría el premio de la LEB-Plata y al final fue el Gandía el que se salía con la suya.

En Llíria el anfitrión también alcanzaba el premio al igual que en el otro grupo el Córdoba, aunque este ya lo había celebrado el viernes.

1ª JORNADA RESULTADO

Cultural-Archena 76-89

Mollet-Aridane 63-73

2ª JORNADA RESULTADO

Aridane-Cultural 88-103

Mollet-Archena 75-62

3ª JORNADA HORA

Archena-Aridane 78-63

Cultural-Mollet 85-72

CLASIFICACIÓN PUNTOS

1. Archena 5

2. Cultural 5

3. Aridane 4

4. Mollet 4

Asciende el Archena

FINAL POR EL ASCENSO HORA

Cultural-Jaén Paraíso Interior 17.00