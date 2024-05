Ayuso: “El Real Madrid es sinónimo de triunfo sin complejos”

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ejerció de anfitriona en la visita del Real Madrid a la Real Casa de Correos para celebrar su 361 título de Liga y definió al conjunto blanco como “sinónimo de triunfo sin complejos”, a la vez que se mostró confiada en que el 1 de junio podrán celebrar la 15ª Liga de Campeones.

“Recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa, en la casa de todos los madrileños. Este Real Madrid está cada vez más de moda fuera de nuestras fronteras. Enhorabuena por esta copa recién salida del horno. Hay una emoción que lo envuelve todo y que no dejará de multiplicarse hasta el 1 de junio, con el partido más emocionante del año en Londres”, arrancó su discurso.

Isabel Díaz Ayuso dijo unas palabras tras recibir una réplica del trofeo de Liga, además de una camiseta con sus apellidos “Díaz Ayuso” y el número uno a la espalda que la presidenta no dudó en ponerse, y otra con la palabra “Campeones” y el número 36.

“El Real Madrid es llevar la marca Madrid y la marca España por todo el mundo. Llevar la ilusión a niños por todo el planeta y a los más desfavorecidos que sueñan con ser jugadores como vosotros. El Real Madrid es un símbolo de triunfo y de éxito. De valores de constancia, pundonor y altura de miras, aunque haya algunos que lo miren con recelo en algunas ocasiones”, prosiguió.

Ayuso definió al Real Madrid como “sinónimo de triunfo sin complejos, de la sociedad mestiza y abierta de Madrid”, además de ponderar su faceta internacional.

“El Real Madrid es hacer que millones de personas se interesen por esta región y vengan a visitarnos. Hemos superado los 14,5 millones de visitantes y muchos se van a quedar a vivir entre nosotros”, señaló.

“El Real Madrid, con sus actividades y su Fundación, es cantera de valores para miles de jóvenes. El Real Madrid ha demostrado ser espectáculo, constancia y fe hasta el final; así es como Joselu nos introdujo en la final de la Champions. Una temporada con mérito especial por las grandes lesiones que ha sufrido. Comprar una entrada para ver al Real Madrid es dinero bien invertido; con 90 minutos de emoción y buen deporte”, añadió.

“Es un momento único para nuestra región, que es la región más de moda donde la gente quiere venir a disfrutar y celebrar. Tendremos próximamente el Gran Premio de la Fórmula 1, festivales… Somos el segundo destino en conciertos y gracias al Santiago Bernabéu que nos traerá otros muchos eventos, como el partido de la NFL. El templo se convierte en el escenario del momento del planeta y atraerá mucha gente a su museo, que es de los más visitados en la región”, prosiguió.

Además, quiso acordarse de todo el deporte madrileño.

“Aquí está el deporte. En concreto el madrileño, con siete equipos en Primera y Segunda División de los que estamos muy orgullosos, como de los deportistas que portan la camiseta de Madrid y España y que hacen que seamos más queridos en todo el mundo. Gracias por tanto”, dijo.

Por último, se refirió de nuevo a la final de la Liga de Campeones que disputará el Real Madrid contra el Borussia Dortmund y al gran momento histórico del conjunto blanco.

“El próximo 1 de junio estaremos animando para que la 15ª venga a la Comunidad de Madrid. No hay ningún equipo capaz de hacer lo que ha hecho el Real Madrid en todo el mundo. Hoy celebramos la 36ª Liga. Las alegrías que nos dais. Gracias por hacerlo por tantos niños, jóvenes, mayores y por tantas personas que cuando pasen los años podrán decir que vieron ganar su 36 título de liga y que en pocos días hicieron historia con su 15ª ‘Champions’. Vaya años de gloria. Estamos viendo juntos al Real Madrid. No cabe mayor alegría. Enhorabuena, Real Madrid; cómo no te voy a querer”, concluyó.

Carlo Ancelotti saluda a Díaz Ayuso, tras la visita del equipo a la Real Casa de Correos durante los actos de celebración de la trigésimo sexta Liga. EFE/Mariscal.