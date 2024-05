«El proyecto de la Cultural en la LEB Plata tiene futuro»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Capitán de un barco que el pasado domingo llegaba a buen puerto, el de la LEB Plata. Un destino que recupera para la ciudad de León al baloncesto profesional de la mano de una Cultural que ponía la guinda en Gandía frente al Jaén Paraíso Interior a una tarta que ha cocinado con esmero y mucho trabajo, el de una plantilla que ha hecho historia para el deporte de la canasta en León.

—Ya con unas horas de reposo para asimilar lo que se ha conseguido, ¿qué sensaciones deja el ascenso a la LEB Plata?

—Muy positivas. Me siento muy orgulloso de pertenecer a este proyecto que ha devuelto la ilusión a la ciudad de León por el baloncesto. Somos conscientes que estamos viviendo un acontecimiento histórico para el deporte en esta ciudad y que hay que aprovecharlo. El ascenso a la LEB Plata es algo muy especial, pero hay que cuidarlo y seguir apostando porque no quedarse sólo ahí.

—El éxito no surge de forma espontánea. Hay que trabajar para alcanzarlo. En el caso de la Cultural, ¿cómo se ha diseñado para alcanzarlo?

—La clave es ir partido a partido. Semana a semana. No desanimarse y trabajar. Además de tener las ideas claras. Para nosotros el trabajo realizado la pasada temporada nos ha venido muy bien. En cierta medida porque cuando empezamos esta temporada en el mes de septiembre ya teníamos algo de camino recorrido, de engranajes, conceptos, grupo... Y luego hemos ido creciendo poco a poco hasta llegar a donde estamos ahora.

—Se habla siempre de que las individualidades y la calidad de los jugadores es esencial, pero también la labor de equipo, que cada uno aporte sus características al bien común.

—Ese es nuestro caso. Tenemos jugadores con una calidad enorme pero si no juegas en equipo no vas a llegar a la meta. Para nosotros ha sido esencial el trabajar todos a una, como un equipo, una familia. Nos ha ayudado mucho para afrontar los momentos malos, que los hemos tenido, y aplicar los mejores recursos para que esos baches se puedan superar.

—Uno de esos baches tiene nombre, el Archena. ¿Fue el rival que en la primera jornada de la fase de ascenso con su victoria os hizo dudar de las posibilidades de alcanzar la LEB Plata?

—No voy a negarlo, fue un golpe duro. Llegábamos a esta fase definitiva en un nivel muy bueno, tanto físico como mental y de juego. Y a las primeras caes y además realizando un partido en el que no nos salió nada. Los nervios nos bloquearon. Pero este equipo es un grupo muy bien armado y unido. En el hotel lo hablamos. Y ahí el equipo se soltó, dejó a un lado posibles miedos o dudas. Había que seguir y reconducir la situación. Y eso hicimos. Hasta el punto de que logramos el ascenso jugando los tres partidos siguientes muy bien.

—La ciudad de León recupera, seis años después, un sitio en el baloncesto profesional.

—Y nos sentimos muy felices de haber contribuido a ello. León es una ciudad que respira ambiente de baloncesto y necesitaba un equipo en el baloncesto profesional. El primer paso es la LEB Plata. Pero ahora lo que se necesita es que todos apuesten por este proyecto, que refuercen sus pilares y no se deje caer. Desde todos los estamentos, desde la afición a patrocinadores e instituciones.

—Siempre se ha dicho, y vosotros lo habéis comprobado en vuestras carnes como otros muchos equipos, que tal vez es más difícil ascender de la Liga EBA a la LEB Plata que de la LEB Plata a la LEB Oro. ¿Lo ves así?

—No sé la segunda parte aunque ojalá en un futuro se pueda aspirar a la LEB Oro. En cuanto a la EBA soy consciente que es tremendamente difícil subir a la LEB Plata. Por decir algo, en esta categoría hay nada menos que 144 equipos, muchos de un gran potencial. Y sólo suben seis. Fíjate lo complicado que puede resultar ser uno de ellos.

—Algunas de las claves del éxito has sido el trabajo, el día a día de la plantilla, la implicación de los jugadores... ¿Destacas alguna más?

—Si he de apuntar alguna más esa ha sido la llegada del nigeriano Okafor. Nos ha permitido dar un salto de calidad y de prestaciones importante. Esperamos por él cuatro meses ya que por motivos burocráticos no podía estar con nosotros. Y esa espera ha valido la pena.

—¿Qué diferencias se va a encontrar la Cultural en la LEB Plata respecto a la EBA?

—A nivel de juego y calidad no creo que demasiadas. Tal vez la más importante se centra en el físico. El juego en la LEB Plata apuesta más por ello.

—¿Esta plantilla pueda dar el callo la próxima temporada en la nueva categoría?

—Sin duda. Tiene calidad individual y como grupo para ello. Tal vez nos hagan falta unos pocos refuerzos pero creo que sin excesivos retoques podemos hacer un campeonato bueno.

—La aportación de jugadores como Copes, Fábrega, Okafor, Nongo... ha sido importante. Pero también la de los jugadores de la casa, los de León.

—Sin duda. Han sido lo¡s primeros en tirar del carro como Bultó. Tienen un sentimiento de pertenencia especial y son los que en los malos momentos están ahí para buscar soluciones.

—Acabas contrato esta temporada. ¿Te planteas seguir?

—El club y yo no hemos hablado nada de eso hasta ahora. Lo importante era que el equipo estuviera centrado en ascender. Habrá que sentarse y ver que quiere el club, si desea que continúe o no. Y también tengo que pensar en mi faceta de profesor y en mi familia. No soy un entrenador que por ahora se dedique en cuanto a tiempo a nivel profesional. Y eso hay que pensarlo y meditarlo. Lo que sí tengo claro es que sólo entrenaré a León. Lo llevo en el corazón. Luego ya se verá el futuro. Ahora tica disfrutar.

